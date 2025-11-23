吐瓦魯總理國是訪問結束！外交部大讚：台吐邦誼篤睦友好
即時中心／潘柏廷報導
台灣友邦、位於南太洋的友邦吐瓦魯國，總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷受邀於本（11）月17日來台進行國是訪問，期間會晤總統賴清德外，並代表吐國政府與我方簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」，最後於昨（22）日晚間搭機離台。對此，外交部今（23）日強調，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次。
外交部今日表示，吐瓦魯國總理戴斐立伉儷國是訪問團圓滿結束訪台行程，於本月22日晚間搭機離台。
同時，外交部指出，戴斐立此行國是訪問期間會晤賴清德、接受軍禮歡迎、 出席國宴、以及外交部長林佳龍款宴。戴斐立並代表吐國政府與我方簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」。另訪團赴日月潭國家風景區等風景名勝，體驗我國自然風景及原住民文化。外交部常務次長葛葆萱代表林佳龍部長及我國政府送機。
吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）接受總統賴清德軍禮歡迎。（圖／外交部提供）
最後，外交部強調，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國間如Kaitasi（即吐瓦魯語文「至親家人」之意）情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進人民福祉，互助共榮。
