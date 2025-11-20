吐瓦魯總理夫婦來台！ 男欲衝撞總統府喊「我是皇太子」

無照老翁試圖衝撞總統府管制區，員警上前阻止。（圖／東森新聞）





總統府前上演驚險一幕，當天準備迎接吐瓦魯總理夫婦來台，卻有一名無照老翁試圖衝撞管制區，還一直大喊「自己是皇太子」，被大批員警壓制。

接待外賓總統府前嚴陣戒備，卻有一台休旅車企圖衝撞管制區，大批警力上前制止，男子卻大喊自己是皇太子，當場被拖下車壓制。

員警：「手啦，起來啦，起來，起來。」手都已經被上銬，兩名員警一左一右緊緊住住，嘴巴還管不住。企圖衝撞總統府男子：「你給我記住。」

18號上午，總統府正在迎接吐瓦魯總理夫婦來台，安排與賴總統會面，員警針對周邊進行管制。62歲陳姓男子卻開車鬧事，還被揪出無照，他語無倫次，一直說自己是皇太子，也有權利操控五院和總統府，但卻不講衝撞總統府原因，被帶回警局調查後，被依社會秩序維護法函請偵辦。

