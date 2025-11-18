吐瓦魯總理率團訪台 賴清德軍禮歡迎：盼深化兩國邦誼

我國友邦吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）率團訪台，今（18）天總統賴清德特別在總統府前以隆重的軍禮歡迎，賴清德表示，這次是戴斐立上任後第三次訪台，並首次進行國是訪問，象徵兩國邦誼友好，期盼台吐持續相互支持，攜手面對地緣政治和氣候變遷的挑戰。

上任後第三度訪台 戴斐立總理首進行國是訪問

總統賴清德在總統府前，以軍禮歡迎我國友邦吐瓦魯總理戴斐立率團訪台，上午一度下起雨來，幸好軍禮儀式開始前就放晴，而這也是戴斐立總理去年2月上任以來第三度訪台，首次進行國是訪問，兩國互動相當密切。

台吐建交46年 吐瓦魯多次於國際大會為台發聲

吐瓦魯是我國重要的南太平洋友邦，兩國自1979年建交以來，已維持長達46年邦誼，吐瓦魯更多次在聯合國及WHA大會上為台灣發聲，總統也期盼，除了加強雙邊經濟韌性、國家發展，也要共同維護印太地區的和平穩定。

台灣協助填海造陸、教育醫療等 戴斐立中文致謝

吐瓦魯位處氣候變遷衝擊的最前線，台灣協助填海造陸、支持農業、網路服務、教育及醫療援助。戴斐立總理也親自用中文表達感謝，表示吐瓦魯十分重視與台灣的特殊邦誼，這份邦誼建築在共享民主價值、相互信任，以及堅定不移的合作之上。透過各領域緊密合作和頻繁互訪的具體行動，都讓台吐邦誼更加穩固深厚。

廣告 廣告

台北／黃品寧、張元杰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

衛福部擬設「兒少及家庭支持署」 0至18歲族群為照顧對象

「鄭黃會」即將登場！黃國昌透露：預計本週三與鄭麗文會面

藍白主席會面在即！ 沈伯洋：黃國昌盼藉合作延續選戰布局