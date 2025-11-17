吐瓦魯總統國是訪問 外交部：深化兩國邦誼

太平洋友邦吐瓦魯總理戴斐立(Feleti Teo)應我國政府邀請，今天(17日)至22日率團來台國是訪問，外交部長林佳龍前往機場接機，代表我國政府表達誠摯歡迎之意。

外交部表示，這次是戴斐立任內第3次訪台，也是他首次來台進行國是訪問。在台期間除將會晤賴清德總統以及政府高層外，還將參訪風景名勝，體驗我國文化風情。

外交部指出，我國積極在吐國推行「榮邦計畫」，就加強雙邊經濟韌性及國家發展深入合作，未來將持續為兩國人民打造更繁榮、和諧的未來，共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部說，訪團成員還包括吐國傳統社群領袖尼烏陶島(Niutao)島主斐洛沙(Tuitonga Pelosa)、富納富提島(Funafuti)島主戴席歐(Siose Teo)等人。