吐瓦魯首批氣候移民 抵達澳洲展開生活

受海平面上升威脅，太平洋島國吐瓦魯正面臨生存危機。澳洲政府表示，首批吐瓦魯「氣候移民」已抵達澳洲，在雙邊氣候簽證安排下，島民為延續家園、文化與未來，踏上離鄉之路。

海浪不斷拍打，看似溫柔卻逐漸吞噬土地。太平洋島國吐瓦魯第一批「氣候移民」，已正式前往澳洲。

牙醫師 馬托魯：「我真的很期待前往澳洲，能幫助更多人，減輕他們的病痛。」

吐瓦魯有大約1萬1千人口，已經申請氣候簽證，希望移居澳洲的，超過三分之一，更包括各行各業。

牧師 普阿佛勞：「移居澳洲後，人們除了賺錢生活，更需要心靈與信仰上的指引。」

NASA預測，到 2050 年，吐瓦魯首都一半土地，都將被潮水淹沒。這群島民的出走，也是為延續國家與文化，踏出的關鍵一步。

牙醫師 馬托魯：「我在澳洲學到的新技術，還可以帶回吐瓦魯，就算只是短暫回來，我也可以當志工，貢獻專長。」

