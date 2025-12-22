吐血等於正在流失生命！醫公開急救順序：做錯恐嗆死

重症醫師黃軒提醒，大吐血是高度危險的緊急狀況，許多人不是死於疾病本身，而是死於「再觀察一下看看」這句話。他強調，在急診室只要出現吐血症狀，無論是鮮紅色血液或像咖啡渣的暗紅血，都必須立刻當成重症處理。

會吐血的人通常不是胃的問題，而是「正在流失生命」，時間是用分鐘在計算。（示意圖／Pixabay）

黃軒指出，大吐血真正致命的原因是同時發生三件事，包括快速失血導致休克、血液倒流進氣道造成窒息，以及血壓崩盤導致心臟和腦部缺氧。他表示，會吐血的人通常不是胃的問題，而是「正在流失生命」，時間是用分鐘在計算。

黃軒列出需要高度警覺的症狀，包括吐出鮮紅色血液或暗紅血、一口接一口止不住、臉色蒼白冒冷汗頭暈、心跳快手腳冰冷，以及吐完後人變得昏沉想睡。他強調，只要出現任何一項症狀，就必須立刻當成重症處理。

針對緊急處置，黃軒提供5個步驟。首先要立刻讓患者坐起來或側躺，頭偏一邊，絕對不要平躺，因為平躺會讓血倒流進肺部直接致命。第一件事不是止血，而是防止嗆死。其次是什麼都不要吃不要喝，包含水、牛奶、止血偏方或成藥，任何入口的東西都可能讓出血更嚴重。

黃軒強調，必須立刻叫救護車，清楚說明「大量吐血」，這是紅色最高級別緊急狀況。（示意圖／Pexels）

黃軒強調，必須立刻叫救護車，清楚說明「大量吐血」，這是紅色最高級別緊急狀況，不要想撐一下或以為吐完就好。同時要觀察三個會要命的變化，包括有沒有變得意識模糊、呼吸是否急促喘，以及血量是否持續增加，任何惡化都要立刻告知救護人員。

黃軒也提醒，患者要保暖、安靜、不要亂動，要蓋毯子且不要走動或用力，因為失血的人動一下血壓就可能直接掉下去。他提供1分鐘救命口訣：「坐起側躺防嗆血、不吃不喝不拖延、立刻送醫別硬撐、吐血一次都算重」。他強調，很多人就是死在「等等看」這段時間，呼籲民眾不要輕忽任何吐血症狀。

