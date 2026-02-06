吐血一整晚！《豆腐媽媽》替身墜樓病危 未婚妻心痛控訴

民視《豆腐媽媽》一名男替身在拍攝四節高台墜落片段時，不慎頭部重擊地面。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）





民視備受矚目的《豆腐媽媽》在拍攝一場墜樓戲碼時發生替身演員重傷事故。目前雙方爭議核心除了保險與道歉問題外，家屬首度揭露受傷替身蘇姓男子在送醫當晚曾「吐血一整晚」，傷勢遠比外界想像嚴重。

民視回應

面對這起痛心事件，民視強調，拍攝當天現場已依照安全規格加強設置海綿墊，但該名替身演員在落地後，疑似因為巨大的「反作用力」導致身體彈出海綿墊的防護範圍，才發生意外導致臉部及身體受傷。針對後續處理，民視表示將會全程陪伴演員進行治療，並承諾對於所有的醫療費用、傷病期間的收入損失，都會做出相對應的補償。對於家屬指控的保險與溝通問題，民視則強調會持續與家屬對話，希望能妥善處置相關責任歸屬。

家屬控訴

蘇姓替身演員的未婚妻於6日中午由家屬陪同召開記者會，還原事發真相。家屬不滿民視在最初的聲明中，僅以「臉部受傷」四個字輕描淡寫帶過傷勢。未婚妻透露，蘇男落地時雖然因深厚的京劇功夫底子，直覺用左手撐地減緩頭部衝擊，但巨大的撞擊力道讓他的左手瞬間嚴重瘀血，「看起來就像戴了黑色手套一樣」。未婚妻表示，蘇男送醫當天情況極度危急，甚至吐了一整晚血，檢查後證實重擊導致腦出血。痛批拍攝現場竟然沒有幫演員投保，出事後也無高層出面，僅有一名助理提著六顆蘋果前來慰問，至今連一句正式的道歉都沒聽到，更別提蘇男漫長的復健路該如何走下去。

復健路漫長，家屬不排除採取法律手段

雖然蘇男目前已能下床走動並準備出院，但由於傷及腦部，未來仍需專人隨時攙扶與監控是否有後遺症。家屬表示，蘇男能撿回一命純屬奇蹟，目前的復原情況雖然穩定，但心理與生理的創傷極大。家屬也對民視隔空喊話，表示將視民視後續賠償與道歉的誠意，保留法律追訴權，決定是否透過法律程序維護自身權益。

