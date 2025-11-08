向上國中美術班畢展「滴滴清純的珍6水」 12/20大墩文化中心登場

▲臺中市立向上國中第六屆美術班畢業美術展《滴滴清純的珍6水》將於12月20日至12月30日在臺中市大墩文化中心大墩藝廊盛大展出。（圖／向上國中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立向上國中第六屆美術班畢業美術展《滴滴清純的珍6水》將於12月20日至12月30日在臺中市大墩文化中心大墩藝廊盛大展出，開幕式訂於12月20日下午3點30分舉行。本屆展覽由校長黃智暘、家長會長侯秀如、輔導會長葉昱賢、美術班後援會長陳愛嘉、志工隊隊長林依函及承辦主任龎麗君共同邀請各界嘉賓蒞臨指導，一同見證美術班學生三年來的學習成果與創作能量。

設計篇章：生命的宴席

廣告 廣告

總策展人陳采青老師以〈生命的宴席〉為題，運用透明樹脂分層技法，展現自然生命的流動與循環，象徵青春如水般的純淨與延展。她表示：「希望觀眾能在作品間感受時間的流動，並共赴一場關於存在與生命的藝術饗宴。」

西畫篇章：夢想的圓與純

賴于婷老師帶領學生以「圓形畫布」象徵珍貴的「珍6水」，學生運用複合媒材創作，描繪青春的夢想與對未來的想像。作品中充滿了對成長的勇氣與對未知世界的探索。

素描篇章：凝視青春的印痕

在蔡佳茹老師的引導下，學生以素描筆觸捕捉生活中的片刻與心緒。那一筆一劃，皆為青春的註記，也映照出他們在成長過程中的真摯情感。

水墨篇章：以心為筆，以水為語

陳來福老師帶領學生以「古今中外」與「內心潛意識」為雙主軸，探索水墨的時代意象與個人情感深層。作品內容豐富多元，從科技、環保到夢境與記憶，皆體現年輕世代的敏銳觀察與誠摯創意。

第六屆老師們表示：「學生的創作不僅是畫面，更是一段自我理解的旅程。每一滴墨色，都是青春的一滴水，清純、真實、流動。」