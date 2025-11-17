向上國中體育表現優 運彩公會何昱奇捐200萬力挺 冠軍棒球隊再加碼25萬獎勵金

【民眾網諸葛志一臺中報導】普發現金一萬開放ATM領現，中華民國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾，捐出普發現金一萬元，並號召全台運彩公會會員，共同響應捐贈台中市向上國中三年總額200萬元，第一年100萬元、第二及第三年各50萬元。

在立委羅廷瑋等人見證下，17日在向上國中舉行「贊助合作簽署儀式」，成為運動產業回饋教育的典範。在簽約時刻，向上國中棒球隊也勇奪國中棒球運動聯賽軟式組冠軍，捷報傳來，何昱奇再加碼捐25萬元，作為冠軍獎勵。

今年九月時，針對法師釋昭慧提出拒領普發1萬引發熱議，何昱奇當時PO文肯定她「捨己為人、留在國庫」美意，但直言若做得到拒絕接受信眾的供養與善款才令人敬佩；他也為勞動階層發聲，不該被視為「國庫的小偷」。何昱奇也承諾若普發現金後，他會帶頭號召將這筆錢捐給教育、運動或是慈善團體。17日是ATM領款第一天，何昱奇兌現承諾，不僅帶頭捐，更聯合運彩公會會員大手筆捐200萬！

向上國中體育班包括棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢等多項運動，表現亮眼。棒球隊17日也勇奪國中棒球運動聯賽軟式組冠軍，是歷年來成績最好的一次。何昱奇也再加碼，捐25萬給向上國中作為冠軍獎勵。

《圖說》向上國中體育項目表現優，獲得何昱奇（右四）和立委羅廷瑋（右二）力挺支持。

向上國中校長黃智暘表示，這份捐款支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。

此次捐款由向上國中家長會榮譽會中林育輝與立委羅廷瑋促成，聯繫何昱奇到校場勘，最後捐贈向上國中三年200萬。何昱奇也是向上國中校友，他說，向上國中是他啟蒙的重要起點，能以運動產業的一分力量回饋母校，是一種榮耀與感恩。他強調，這筆三年期贊助不只是金額的支持，更是理念的延伸，希望讓更多孩子感受到社會力量的溫度。

多年來，何昱奇持續投入體育公益，先後贊助中山國中棒球隊出國旅費與世界冠軍獎勵金60萬元，長期支持臺中市陽光棒球夏令營、東山高中自行車活動，以及南屯國小、大鵬國小與大勇國小羽球練習球補助。另協助大墩國中籃球、黎明國中與黎明國小足球及球鞋經費，並贊助海山高中排球隊出國旅費等。理事長個人每年更以運彩盈餘貢獻超過一億元於運動發展基金，實踐「取之社會、用之社會」的信念。