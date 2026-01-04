向中傳遞錯誤訊號？ 日媒：高市是否支持川普對委行動？面臨兩難

美東時間3日（週六）清晨4時21分，美國總統川普在自創社群平台「真相社群」（Truth Social）發文表示，美國成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。根據日媒報導，日本是否要支持美國總統川普的決定？首相高市早苗面臨兩難境地。

據《路透》、《紐約時報》等媒體報導，美東時間2日（週五）晚間10時46分，川普正式下達最後命令。參謀首長聯席會議主席凱恩披露，3日（週六）凌晨1時左右，部隊抵達位於市中心的馬杜洛住所，馬杜洛夫婦幾秒鐘之內就被逮捕了。3日凌晨3時20分，直升機已返抵海面上空，機上載著馬杜洛與其妻子。

《法廣》3日報導了國際社會對此事的反應，拉丁美洲領導人，除了阿根廷總統外，幾乎一致譴責美國的突襲行動。意大利總理梅洛尼目前是唯一一位支持美國軍事行動的歐洲領導人，認為「採取防禦性軍事干預是合法的」，以色列外交部長在一份聲明中表示歡迎此次美國軍事行動。

聯合國秘書長古特雷斯對於國際法未得到尊重表示關切，譴責這一危險的先例，並呼籲各方在充分尊重人權和法治的前提下，開展包容性對話。

歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲委內瑞拉實現和平民主的過渡，並強調任何解決方案都必須尊重國際法和聯合國憲章。

至於日本，根據《共同網》報導，是否要支持美國總統川普的決定，日本首相高市早苗面臨兩難境地。

報導指出，儘管美國的做法也有違反國際法之嫌，但若予以譴責，則可能損害到同盟關係。若認可此次美方的軍事行動，外界擔憂可能會向俄羅斯及中國大陸傳遞出「無視國際法亦無妨」的錯誤信號。

報導引述外務省官員看法，「如今必須從國際法與日美關係這兩種視角，思考如何表明日本的立場。」

