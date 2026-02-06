向中國洩漏軍情與北約機密 希臘空軍指揮官遭緊急逮捕

中國間諜示意圖。美聯社



希臘國防總參謀部（GEETHA）週四（2/5）發表聲明稱，希臘空軍一名軍官因涉嫌外洩「機密資訊」，當天已被捕。消息人士指出，這名軍官洩密的對象是中國。

路透社引述消息人士稱，約兩個月前，希臘情報機構接獲一個西方國家安全機構通報，稱一名希臘軍方人員將「高度敏感」資訊洩漏給中國。

報導稱，這名駐紮於大雅典地區的空軍隨即受到希臘當局的嚴密監控。當局懷疑他打算向中國的「聯絡對象」洩漏更多敏感資訊，因此將他逮捕。

中央社引述外媒報導，涉案人年約35歲，是希臘瓦爾基扎（Varkiza）地區空軍部隊指揮官。

根據調查，嫌犯利用特殊通訊軟體，持續向中國傳送機密資訊，內容包括希臘空軍及三軍資訊，甚至北大西洋公約組織（NATO）相關情資，行為危及國家安全。據了解，他是以此換取金錢報酬。

涉案人被捕之前，曾累積大量的機密資料準備傳輸，並試圖吸收其他人員加入；當局因此緊急展開行動，在週四清晨將他逮捕。

希臘國防總參謀部表示：「此次逮捕行動是在軍事區域內進行，並與其他國家機構協調合作完成。」

官方並未公布嫌犯姓名，但消息人士指出，他被捕後已坦承相關行為。當局評估此案涉及間諜活動情節嚴重，軍方已全面進入高度警戒狀態，而涉案人可能遭受嚴厲懲處。

中方目前尚未回應此事。

