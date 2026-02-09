向中國「借東風」奏效？高市早苗從「邊緣人」登頂「天下人」

自民黨史無前例「爆勝」

日本眾議院選舉在2月8日迎來高票的高峰，由首相高市早苗率領的執政黨自民黨，在全國各大選區中硬是橫掃其他在野黨，拿下創黨有史以來最多的316席次。若是搭配聯合執政的日本維新會的36黨，執政聯盟將以352席拿下絕對多數。

眾議院的三分之二門檻為310席，超過該席次意味著執政聯盟有發動修憲的權利；此外就算通過的法案在參議院被駁回，眾議院還是可以用三分之二強勢二度表決，讓法案正式通過，因此幾乎可以說是替高市在執政上鋪平道路。

這場選舉從一開始，公告到選戰當天不過十多天，被視為是「速度戰」的勝負。高市早苗帶領全黨，在這些日子穿梭各都道府縣，在凜冬的大雪下，依舊不減自民黨廣大的支持者對於大選的熱情，所到之處都出現幾十年難得一見的萬人空巷。

許多報紙隔天的頭條，都以「自民壓勝」（壓倒性勝利）來當作標題，在網路上更是掀起「爆勝」這用語，來形容這次高市早苗所帶來的旋風。高市對此表示出戒慎恐懼的表情，只表示未來會全力以赴、確切實現政見，並稱「這是一份沈重的責任」。

這次在日本全國掀起「高市現象」、進而引領「爆勝」風潮，許多分析指出高市的語言親切、不擺架子、對話真誠，再來就是政策打動中小階層、可實現性高等。無論如何，高市的個人魅力固然是其中原因之一，但是其對手的在野陣營，以及這幾個月日本跟中國的關係，或許也是考量的遠因。

「親中系勢力」大幅銳減

出乎意料的是，這次在野黨「中道改革連合」遭遇慘敗。創黨不過三週左右的中道黨，是由前立憲民主黨跟公明黨兩黨聯合一起組成的新黨，目標在抗衡自民黨勢力。結果沒想到黨內協調未成，最後僅落得49席，跟先前的172席相比幾乎沒剩多少，創黨不到一個月就面臨最大危機。

其中，許多過去的立憲民主黨資深政治人物都紛紛落馬，包括枝野幸男、安住淳、小澤一郎跟岡田克也等被認為是相對親中的候選人都落選。跟中國素來交好的前公明黨候選人，雖然透過比例代表（不分區）當選，但未來完全起不了作用，可說是親中勢力的大挫敗。

高市早苗自2025年10月上任後，原先與中國關係並未生變，高市本人還與中國國家主席習近平在韓國慶州的APEC峰會上握手、相談甚歡。怎奈在11月7日，高市在接受立憲民主黨、前外相岡田克也質詢時，稱「台灣有事」可能是日本「存立危及事態」的其中一個狀況後，中日兩國關係就突然生變。

這段期間，中國開始從官民兩手對日本施壓，除了外交部大力譴責外、也暫停各層級的外交交流。民間方面則是大幅縮減航班、中方並呼籲遊客勿前往「治安危險」的日本，其他包括稀土、水產品出口等作業也都陸續喊停。面對中國的大動作抵制，日本則是持續高聲呼籲重啟對話、平等協商。

這樣的風氣，也逐漸影響到日本社會層面。日本人雖然表面上不說，但是民意導向也開始往保守思想偏移，加上中國觀光客在日本造成的社會問題層出不窮，也讓整個思維往整治觀光問題移動。最後就連當初質詢高市的岡田克也都落選，其結果也讓人跌破眼鏡。

一戰封神成為「天下人」

但很多民調仍指出，就算中日關係現在跌到谷底，日本民眾仍不擔心與中國外交關係，甚至認為中日關係起起伏伏是「正常波動」。根據《富士電視台》在開票當晚現場民調，居然有76%的聽眾認為中日關係「沒有改善的必要」。

因此，這次的自民黨大勝，也有許多觀點認為是中國一連串打壓下，最後高市「借東風」順勢解散，並在聲勢最高之際拿下大勝。就連過往被視為左派親中大本營的沖繩，自民黨也都四席全數拿下，未來如何執政也備受關注。

自民黨過去以派系分家，意見過去常被派系給掣肘。高市作為黨內的孤狼，不參加任何派系，不太喜歡交際應酬的她，常以邊緣人的形象出現在各大集會。直到2021年首次出馬角逐總裁，獲得已故首相安倍晉三支持後，才開始受到注目，但也要到第三度出馬後，才終於獲得總裁大位。

過去被認為是邊緣人的高市，在安倍遇刺後，持續繼承安倍路線。正如同戰國時代效忠於豐臣家的真田幸村般。高市在黨內缺乏組織（沒有兵力），但她極其擅長利用電視節目、網路社群和地方演講，建立起一個強大的「民意真田丸」。這次大選結果亮眼，就是因為她直接繞過黨內大老們的「圍攻」，直接從外部獲取了足以撼動中央的能量。

而在撐過最危險的時刻後，高市沒有像真田幸村那樣壯烈成仁，反而像是關原之戰的德川家康那樣大舉反攻，最後搖身一變擺脫過去石破茂時代的舊民意，「一戰封神」登頂成為「天下人」，預計將進入類似江戶幕府的長期執政。

然而，縱使高市現在氣勢居於登頂狀態，未來如何做好黨內協調、充分聆聽各方意見且不過於獨斷獨行等，是未來組閣的重要方針。此外，對美國關係固然更穩固，但與中國的來往該如何化解等，仍是需要切實溝通。擁有更大的民意、也意味著長久執政將成為現實，高市用速度創造奇蹟之餘，還更需要穩紮穩打的邁進。（編輯：許嘉芫）

作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。