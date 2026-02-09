向中國「借東風」奏效？高市早苗從「邊緣人」登頂「天下人」
自民黨史無前例「爆勝」
日本眾議院選舉在2月8日迎來高票的高峰，由首相高市早苗率領的執政黨自民黨，在全國各大選區中硬是橫掃其他在野黨，拿下創黨有史以來最多的316席次。若是搭配聯合執政的日本維新會的36黨，執政聯盟將以352席拿下絕對多數。
眾議院的三分之二門檻為310席，超過該席次意味著執政聯盟有發動修憲的權利；此外就算通過的法案在參議院被駁回，眾議院還是可以用三分之二強勢二度表決，讓法案正式通過，因此幾乎可以說是替高市在執政上鋪平道路。
這場選舉從一開始，公告到選戰當天不過十多天，被視為是「速度戰」的勝負。高市早苗帶領全黨，在這些日子穿梭各都道府縣，在凜冬的大雪下，依舊不減自民黨廣大的支持者對於大選的熱情，所到之處都出現幾十年難得一見的萬人空巷。
許多報紙隔天的頭條，都以「自民壓勝」（壓倒性勝利）來當作標題，在網路上更是掀起「爆勝」這用語，來形容這次高市早苗所帶來的旋風。高市對此表示出戒慎恐懼的表情，只表示未來會全力以赴、確切實現政見，並稱「這是一份沈重的責任」。
這次在日本全國掀起「高市現象」、進而引領「爆勝」風潮，許多分析指出高市的語言親切、不擺架子、對話真誠，再來就是政策打動中小階層、可實現性高等。無論如何，高市的個人魅力固然是其中原因之一，但是其對手的在野陣營，以及這幾個月日本跟中國的關係，或許也是考量的遠因。
「親中系勢力」大幅銳減
出乎意料的是，這次在野黨「中道改革連合」遭遇慘敗。創黨不過三週左右的中道黨，是由前立憲民主黨跟公明黨兩黨聯合一起組成的新黨，目標在抗衡自民黨勢力。結果沒想到黨內協調未成，最後僅落得49席，跟先前的172席相比幾乎沒剩多少，創黨不到一個月就面臨最大危機。
其中，許多過去的立憲民主黨資深政治人物都紛紛落馬，包括枝野幸男、安住淳、小澤一郎跟岡田克也等被認為是相對親中的候選人都落選。跟中國素來交好的前公明黨候選人，雖然透過比例代表（不分區）當選，但未來完全起不了作用，可說是親中勢力的大挫敗。
高市早苗自2025年10月上任後，原先與中國關係並未生變，高市本人還與中國國家主席習近平在韓國慶州的APEC峰會上握手、相談甚歡。怎奈在11月7日，高市在接受立憲民主黨、前外相岡田克也質詢時，稱「台灣有事」可能是日本「存立危及事態」的其中一個狀況後，中日兩國關係就突然生變。
這段期間，中國開始從官民兩手對日本施壓，除了外交部大力譴責外、也暫停各層級的外交交流。民間方面則是大幅縮減航班、中方並呼籲遊客勿前往「治安危險」的日本，其他包括稀土、水產品出口等作業也都陸續喊停。面對中國的大動作抵制，日本則是持續高聲呼籲重啟對話、平等協商。
這樣的風氣，也逐漸影響到日本社會層面。日本人雖然表面上不說，但是民意導向也開始往保守思想偏移，加上中國觀光客在日本造成的社會問題層出不窮，也讓整個思維往整治觀光問題移動。最後就連當初質詢高市的岡田克也都落選，其結果也讓人跌破眼鏡。
一戰封神成為「天下人」
但很多民調仍指出，就算中日關係現在跌到谷底，日本民眾仍不擔心與中國外交關係，甚至認為中日關係起起伏伏是「正常波動」。根據《富士電視台》在開票當晚現場民調，居然有76%的聽眾認為中日關係「沒有改善的必要」。
因此，這次的自民黨大勝，也有許多觀點認為是中國一連串打壓下，最後高市「借東風」順勢解散，並在聲勢最高之際拿下大勝。就連過往被視為左派親中大本營的沖繩，自民黨也都四席全數拿下，未來如何執政也備受關注。
自民黨過去以派系分家，意見過去常被派系給掣肘。高市作為黨內的孤狼，不參加任何派系，不太喜歡交際應酬的她，常以邊緣人的形象出現在各大集會。直到2021年首次出馬角逐總裁，獲得已故首相安倍晉三支持後，才開始受到注目，但也要到第三度出馬後，才終於獲得總裁大位。
過去被認為是邊緣人的高市，在安倍遇刺後，持續繼承安倍路線。正如同戰國時代效忠於豐臣家的真田幸村般。高市在黨內缺乏組織（沒有兵力），但她極其擅長利用電視節目、網路社群和地方演講，建立起一個強大的「民意真田丸」。這次大選結果亮眼，就是因為她直接繞過黨內大老們的「圍攻」，直接從外部獲取了足以撼動中央的能量。
而在撐過最危險的時刻後，高市沒有像真田幸村那樣壯烈成仁，反而像是關原之戰的德川家康那樣大舉反攻，最後搖身一變擺脫過去石破茂時代的舊民意，「一戰封神」登頂成為「天下人」，預計將進入類似江戶幕府的長期執政。
然而，縱使高市現在氣勢居於登頂狀態，未來如何做好黨內協調、充分聆聽各方意見且不過於獨斷獨行等，是未來組閣的重要方針。此外，對美國關係固然更穩固，但與中國的來往該如何化解等，仍是需要切實溝通。擁有更大的民意、也意味著長久執政將成為現實，高市用速度創造奇蹟之餘，還更需要穩紮穩打的邁進。（編輯：許嘉芫）
作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
WBC／號稱史上最強！南韓隊「7人有大聯盟資歷」 美記者：贏不了台灣
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析，就算南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷，但他仍認為台灣晉級機率超過南韓。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...