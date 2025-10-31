向井康二演BL忘了是Snow Man！森崎溫甜放閃：我們的相遇不可思議

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由森崎溫與日本偶像團體Snow Man成員向井康二主演的電影《未完的情歌》，故事穿梭東京與曼谷，描繪曖昧與揪心交織的純愛故事，該片日前在高雄電影節放映，大受歡迎。向井康二在演繹片中唱深情唱情歌的橋段非常投入，直呼：「我幾乎完全忘了自己是Snow Man的成員。」森崎溫也大讚：「看到完全不一樣的向井！」

《未完的情歌》故事講述總是過分正經、嚴謹的靦腆研究員壯太(森崎溫飾演)，某日突然接到外派泰國的工作機會，意外與當年不告而別的初戀小海(向井康二飾演)重逢。暌違6年的命定重逢、悸動依舊，但苦戀的痛楚卻將壯太一點點吞噬，那首「未完的情歌」承載著他們之間的密語，還有小海道不出口的真心…。

森崎溫在緬甸出生，9歲與家人移居到日本，近期透露已經取得日本國籍。對於接下這部日泰合製的電影，森崎溫表示，畢竟自己的血緣來自亞洲，對於能夠參加這部作品就像做夢一樣，單純覺得很開心，「還有能夠跟康醬(康二)見面，一開始我在想他會是怎麼樣的人呢？畢竟只在電視上見過，不過沒有第一次見面的緊張感，我覺得是有點不可思議的相遇。」

向井康二則是日泰混血，表示能夠演出泰劇或者泰國電影一直是他的夢想，當下立刻就答應了，而泰國的媽媽也非常開心，他打從心底覺得搭檔是森崎溫真是太好了。森崎溫則稱向井康二是片場的開心果，也有貼心的一面，「當我一個人集中精神時，他默默走在我旁邊，沒說話，只是輕輕碰了我一下。」向井康二聽到稱讚，立刻搞笑說：「那是因為你身上有蟲子！」笑翻眾人。

兩人談到劇中小海對壯太唱情歌的經典橋段，森崎溫興奮地回憶道：「向井真的超級帥！那是平常在Snow Man的向井康二身上看不到的表情！我當下心想，原來他也會有這樣的表情嗎？」向井康二也坦言：「拍攝時，我幾乎完全忘了自己是Snow Man的成員。」這場在劇中登場的震撼現場演出，對壯太與海兩人來說都是感情轉折的關鍵時刻，兩人也誠摯邀請觀眾到在大銀幕上親身感受那份心動與感動。《未完的情歌》將於11月7日上映。

