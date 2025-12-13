雷立紅

人是什麼？其實我們大多人對此並不以為然，更不用說去追根究底弄清楚了。

在我們眼裏，人就是生命一場，健康身體才是第一。不是有那句話麼：健康是前面的1，其他都是後面的0，沒有了1，再多的0也無意義，所以人生就是掙錢過日子；區分好賴人的標準，就是看他是吃苦耐勞還是好吃懶做，是自食其力還是坑蒙拐騙。我們追求的幸福，說白了，就是富裕，而且從古至今，一直都沒變過……

說實話，這是物的生活，而不是人的生活。我們的傳統文化實質是物文化，而不是人文化

廣告 廣告

幾千年的封建社會為什麼會一成不變？每一次的朝代更迭，無不是因為一部分人佔有了大量財富，而另部分人卻食不果腹，走投無路，於是鋌而走險，揭竿而起。於是，財富重新分配，貧富重新分化。幾千年就這樣毀了建，建了毀，一成不變，循環往復。

孔子親眼目睹了人與人之間的冷漠殘酷，以及給社會造成的巨大破壞，於是提出仁，讓大家互相愛護，可在物質利益面前完全淪為了聾子的耳朵——擺設。

鴉片戰爭後，清政府開啟自新圖強之路：司夷長技以制夷，洋務運動，戊戌變法，開辦新學，可最後無不是虎頭蛇尾，事與願違。

辛亥革命，封建帝制被推翻，中華民國建立，可短短幾年，四大家族掌握了國家經濟命脈，社會重新陷入貧富分化，民不聊生。

新文化運動鼓吹科學民主，因為缺乏人的土壤，成了無本之木，中華民國再次淪為了獨裁的工具。

我們歷來的社會變革，最後無不以失敗告終，正是因為我們學這學那，唯獨不學做人，人們依然是各顧各，自顧自，一盤散沙。

不論古代現代，社會生產完全可以滿足當時人們的溫飽。貧窮從來沒有把人們推上絕路，而是愚昧和貪婪，一次次把人們拖入了深淵。

魯迅說我們是人吃人的社會。話再明白不過，因為動物才相互而食。

文藝復興，“發現的人，打倒了神”，人們這才明白原來左右自己的那些道理教義規則，並非神的旨意和啟示，而是人抽象思維的結果，人才是世界的主體。自此，民主革命，工業革命，人類社會迎來了根本的改觀……

人是活腦子，活精神。精神是離不開肉體，就像人離不開自然一樣。人為自然所孕育，難道就應成為自然的奴隸？顯然不是，人是獨立自主的。動物也有腦子，但發育不全，只能為自然本能所驅使。人的腦子發育完善，能通過提高自己的認知能力，洞悉事物的本質規律，明辨是非善惡美醜，這才是人的根本，人的本分，人的生活。有什麼樣的思想認識，就有什麼樣的人生和社會；思想認識不斷提高，人和社會亦不斷進步。

真正的文化就是叫人做人：自我探索，自我辨別，把一切弄得清清楚楚、明明白白，而不是跟樣學樣，人云亦云……

長大成人，不是長成大人。

只有我們每個人成為真正的人，正義公平，自由民主，科學道德才會成為真正的需要和追求。

由物性人格而人性人格、物性文化而人性文化、物性社會而人性社會，才能真正的覺醒和改變，真正的幸福和崛起！才是對先輩最好的紀念，對後人最大的財富！

附：中華史

千年長城千年關，

萬裏黃河萬裏山；

疾風陣陣響鼙鼓，

飛沙滾滾起狼煙；

王侯將相頻頻計，

社稷黎民屢屢艱；

人之未人相學樣，

主而不主互刁難。