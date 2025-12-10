向佐哽咽「娛樂圈很恐怖」 丁真：扛不住就別混了

向佐在陸綜《尋真之地》向丁真道出心中對娛樂圈的恐懼之情。(《尋真之地》官博)

香港影視大亨「龍五」向華強日前首度坦言多年來為力捧兒子向佐，前後賠了好幾億人民幣，是他電影生涯最大敗筆，不過如今卻是他的驕傲。而向佐近期在陸綜《尋真之地》情緒失控剖白內心，直稱「娛樂圈很恐怖」，恰好可當作對父親言論的回應。

在該節目中，向佐與藏族藝人丁真進行對談時，突然提及自己自小生活在娛樂圈環境中，目睹許多讓他不安的現象。他說，有人面對父母時態度恭敬，但轉身便出現截然不同的言行，讓他從小對人際關係產生警戒。他在鏡頭前一度講到哽咽，「我從小在娛樂圈長大，再複雜的人我都見過，所以我就覺得不想變複雜，我覺得他們很恐怖。」引起網友熱議。

過往向佐屢捧不紅，還害老爸賠慘，但他後來以怪異打扮反而獲得知名度，如今成為向華強的驕傲。(向佐微博)

向佐可說含著金湯匙出生，家世背景顯赫富裕，由於懷抱動作明星夢，爸爸又是香港影視大亨，不惜砸錢力捧，多年來常被批評為「資源咖」。特別是2016年父親向華強投資5億人民幣，請來大批巨星「眾星拱月」護航向佐主演《封神傳奇》，但沒想到口碑、票房雙仆街，對向佐的相關批評與嘲笑更趨激烈。據知，他曾為擺脫標籤選擇不公開身分跑龍套，也接受專業訓練與武術課程，但效果有限。

藏族少年丁真當年純樸笑容一夕爆紅，之後走上網紅與藝人之路，如今顏值雖依舊亮眼，但已不再有當年一塵不染的純真氣息。(微博圖片)

向佐此番剖白，丁真則以樸實直白的「你遇到複雜事情的時候，你要扛得住，如果扛不住的話，那你別混這個圈子了。」勸慰向佐。2人在演藝圈際遇如天壤之別，向佐得父親重金力捧始終不紅，藏區長大、只有小學三年級程度的丁真，憑其在抖音影片展現的純樸笑容一夕爆紅，連家鄉理塘都成熱門景點，其走紅程度堪稱現象級。因此丁真以「扛不住就別走這個圈子」點醒向佐，完全是他以親身經歷體會到的肺腑之言。

而向佐也對丁真透露，心中最好的生活是能與家人們輕鬆地在一起，過著簡單的日子，並建造自己心目中的房子。結果這一比對之下，向佐的言論再度遭到網友痛擊，不少人認為他「得了便宜還賣乖」，吐槽向佐有老爸罩著還害怕，那別人怎麼辦？更有人懷疑向佐要是真的扛不住，搞不好還真的會退出娛樂圈。

不過向佐昨（9日）在微博發文，打趣自己的房子還沒蓋好，因此暫時不會退圈。他坦言人變得複雜並不是一件好事，守護心裡那個「不想長大的小孩」才是最重要的。

