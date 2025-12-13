向佐喊「娛樂圈恐怖」爆哭 母陳嵐不留情面：哭他自己笨

【緯來新聞網】藝人向佐近日在綜藝節目《尋真之地》中談到成長歷程，提及自己自幼接觸演藝圈，直言「娛樂圈很恐怖」，情緒激動潸然落淚，內容引起大批網友關注與討論，向佐媽媽陳嵐也回應了。



向佐在節目中回憶童年經驗，表示曾見識過明星表裡不一與慈善名義詐騙等現象，並坦言：「我從小在娛樂圈長大，再複雜的人我都見過，我覺得他們很恐怖，不想變得複雜。」隨即哽咽流淚，場面令人動容。



對於向佐的發言及反應，陳嵐12日透過影片回應表示，「向佐哭我也不奇怪，他其實在哭他自己笨。」強調兒子落淚並非因外界，而是自我反省的情緒反應。



陳嵐也指出，向佐的個性單純，經常因輕信他人而被騙，不只是演藝圈內，圈外也有不少人對他使詐。她坦言自己從小過度保護兒子，「沒錢的都會保護小孩，更不要說有錢的了。」這也讓向佐在現實生活中較缺乏防備心，容易受到誤導。

