向佐在美國出手過猛！弟遭吐痰羞辱「他一拳打斷對方手」 向太親曝始末

娛樂中心／綜合報導

向太在影片中談及兩個兒子童年的往事。（圖／翻攝自微博）

向太陳嵐近日在社群上發出影片，並在影片中回憶兩個兒子童年的往事，談到向佐、向佑小時候曾一起到美國參加夏令營。她透露，當年兩人遇上嚴重的種族歧視事件，向佑竟遭外國孩子當面朝頭上吐痰羞辱。眼見弟弟受委屈，年紀還小的向佐瞬間怒火攻心，與對方爆發衝突，最後甚至把對方的手打到骨折。

向佐、向佑小時候曾一起到美國參加夏令營。（圖／翻攝自微博）

向太表示，這段經歷至今仍讓她心有餘悸，也成為她後來堅決反對家中孩子赴美求學的重要原因之一。事實上，向佐自幼習武，跟著李連杰打好扎實基本功，包括南拳與腿法，因此當時才會在情急之下做出激烈反擊。

廣告 廣告

網友看到這段往事也引發熱議，有人感嘆兄弟情深，也有人提醒一般家庭承受不了這種後果，「普通人千萬不要效仿」。也有聲音呼籲，若遇到歧視，應該優先保留證據、尋求官方協助，而不是冒險以暴制暴。

更多三立新聞網報導

王彩樺摔傷靠止痛針狂撐！被媽祖加持「奇蹟止痛」 她淚喊：真的很神奇

舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

易烊千璽奪金雞影帝！後台被問戀愛問題「大翻白眼」 現場尷尬反應曝光

59歲歌手突發病送醫！「罹步行性肺炎」宣告不治 家屬淚喊：來不及道別

