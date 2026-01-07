向佐娶郭碧婷沒談聘金！向華強批「過時風俗」反送12億豪宅寵媳：結婚是兩人的事

香港影壇大亨向華強近日透過訪談影片，公開談及兒子向佐與郭碧婷的婚姻，透露兩人結婚時並未準備彩禮（聘金），並直言彩禮已屬於「過時的風俗」。他強調，婚姻本質是兩個年輕人的選擇，引起外界對傳統嫁娶觀念的討論。

向華強在影片中明確表態，認為不該以彩禮作為衡量感情的標準。他表示，結婚是兩個年輕人的事，本就不應附加金錢條件，並提到自己當年結婚時經濟條件並不寬裕，無法準備彩禮，太太仍選擇與他共組家庭，足以證明「真心比金錢更重要」。他也強調，郭碧婷的父親從未提過彩禮一事，顯示雙方家庭在婚姻觀念上有共識。他同時觀察現今社會，反而是女兒婚後更常照顧原生家庭，甚至在經濟上協助父母，孝順不該以性別區分，也不該事先換算成一筆婚前費用。

廣告 廣告

雖然沒有準備聘金，但向家對郭碧婷的支持並不低調。向太在2019年向佐與郭碧婷於義大利舉行婚禮後，贈送一戶位於台北信義區的住宅，外界估值約1.4億元人民幣。之後郭碧婷生下第一胎，收到一戶位於北京、坪數約450平方公尺的住宅；第二胎出生後，再獲得另一戶同樣坪數的北京住宅。向太也曾在台北購入價值約6億元新台幣的不動產贈與家族，相關不動產加上珠寶與現金，外界估算總值超過2.78億元人民幣（約12億台幣）。此外，向太也為孫輩設立教育與成長信託基金，款項存放於專屬帳戶，動用需經同意。

在這樣的家庭背景下，郭碧婷仍保留自己的財務界線。她以自己拍攝影視作品累積的積蓄，支付父親肺癌治療相關費用，並協助娘家開銷。向太在直播中也曾形容她「有原則」，誇讚郭碧婷選擇以自己的方式，維持一定程度的經濟自主。

向華強的說法在網路上引發不同聲音。部分網友認為，向佐與郭碧婷的婚姻，從不談聘金到婚後分居兩地、男方往返探視，展現了現代婚姻的自主性。但也有人指出，這樣的模式建立在雄厚資源之上，向太已公開表示會負責孫輩的教育支出，對一般家庭而言並不具備可複製性。在現實條件下，聘金對部分家庭仍被視為一種保障，相關討論也因此持續延燒。

延伸閱讀

向華強「羨慕郭碧婷爸有3女兒」！批傳宗接代觀念老掉牙：三代之後沒人記得你

向華強一家突遭瘋傳破產！ 向太直播曬「價值上億鑽石」霸氣反擊：珠寶豪宅都在