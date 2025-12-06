向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆

娛樂中心／綜合報導

台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。

一向出手闊綽的向太，日前在直播中透露自己近來有跟老公向華強討論，是否修改遺囑。她表示「第二代我不給，我只給第三代」，意味著上億資產恐直接跳過兩個兒子向佐、向佑以及大媳婦郭碧婷，最後全留給孫子女繼承，而向華強也支持這個做法。

向太隨後透露這樣做的背後用意，表示「我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作！躺平？沒有任何人有資格躺平，我都沒資格！」。昨（5）日向華強在抖音上傳影片，主動提到大兒子向佐。向華強曾捧紅包含周潤發、李連杰、周星馳、劉德華、梅艷芳、劉嘉玲、張柏芝等無數大牌藝人，但他卻在影片中提到「這輩子唯一捧不起來的，竟是自己的親生兒子」。





向華強透露，向佐從英國留學回來後，表示自己想拍電影，而他就建議兒子要當明星，就當武打明星「因為比較值錢」。他也曾斥資數億元、為向佐量身打造電影，結果全賠掉，虧損金額之大讓他不敢告訴向太。他還提到，自己沒想到這輩子唯一捧不起來的竟是自己的親生兒子，更沒想過投資兒子，竟成了他電影生涯的「最大敗筆」。不過向華強將失敗原因歸咎於「驕傲輕敵」，也緩頰說「捧向佐是我最大敗筆，但十年後他卻成了我驕傲」。





