向佐崩潰淚訴「娛樂圈很恐怖」 向太不留情面：他在哭自己笨

向華強(右)、向太(記者潘少棠攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕向華強與「向太」陳嵐之子、郭碧婷丈夫向佐近日在綜藝節目《尋真之地》中談及成長背景時情緒潰堤，直言自幼身處演藝圈，看過太多黑暗面，甚至脫口說出「娛樂圈很恐怖」，當場哽咽落淚，畫面曝光後引發熱議。對此，媽媽向太也親自出面回應，直白點出兒子落淚背後真正原因。

向佐在節目中回憶，自己從小就接觸演藝圈，見過不少明星表裡不一，甚至有人假借慈善名義行騙，讓他對複雜人性產生排斥。他坦言：「我從小在娛樂圈長大，再複雜的人我都見過，我覺得他們很恐怖，不想變得複雜。」說到激動處一度落淚，畫面令現場氣氛瞬間凝重，也引起觀眾關注。

對於兒子的發言與落淚，向太12日透過影片回應，語氣冷靜卻一針見血表示：「向佐哭我也不奇怪，他其實在哭他自己笨。」她強調，兒子並非因外界輿論受傷，而是對自己過於單純、容易相信他人的性格感到懊惱與自責。

向太進一步透露，向佐不只在演藝圈內容易受騙，圈外同樣有人對他使詐，直言兒子個性單純、防備心不足。她也坦承自己從小對向佐保護過度，「沒錢的都會保護小孩，更不要說有錢的了」，認為這樣的成長背景，多少讓向佐在面對現實世界時缺乏警覺，才會在節目中情緒潰堤。

