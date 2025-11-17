向佐曬病床照 「照腦部超音波」 原因曝光網笑翻

向佐曬出影片去做腦電波檢測。（圖／翻攝自向佐抖音、微博）





香港娛樂大亨向華強、陳嵐（向太）的兒子向佐近年開始直播，放下硬漢形象屢次穿女裝，風格讓不少網友傻眼，面對網友指出他瘋了，他近日在無預警曬出自己照腦電波的影片，原因讓人震驚。

近日向佐在抖音上更新自己去照腦電波的影片，而在檢測之後，還笑說：「醫生說我挺正常，我信科學，你呢？」主要是因為看見許多網友評論他已經瘋了，所以跑去檢測。

對此，網友也紛紛留言：「玩到自我懷疑嗎？好好笑」、「他真的很善良，沒去收拾評論造謠者，而是寧可懷疑自己」、「這局你贏了」、「你儘量玩，醫生作證你很正常，哈哈哈。」



