向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒 浪漫告白：我會求到成功為止
向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。
最新一期節目聚焦康定的「情歌文化」，丁真與向佐在木格措湖畔聊起愛情觀。丁真分享藏族重視「先照顧好自己，再愛別人」的想法，也透露他們表達愛意偏向行動，例如報平安、帶禮物回家，而不是講浪漫情話。
在輕鬆的對談中，向佐突然提到自己的求婚經過。他說當時緊張到「大腦一片空白」，甚至因為表情太嚴肅，被身邊人調侃「看起來像在談幾億生意」。他坦言當時很害怕被郭碧婷拒絕，丁真追問：「如果她真的拒絕你呢？」向佐也坦白回答：「沒事，我會繼續求，求到成功為止。」語氣裡帶著堅持。
錄影中，向佐看到康定美景還特地拿出手機拍下來，說想傳給家人看，展現出硬漢外表下的細膩一面。他也在節目裡大方表白太太：「我夫人是我心目中的大美女，我們有兩個孩子，一家四口很開心。」
兩人緣分可以追溯到2016年巴黎時裝周，當時郭碧婷不慎踩到裙擺差點摔倒，由向佐伸手扶住，之後他鼓起勇氣邀她吃飯卻被委婉拒絕。直到兩年後一起參加《最美的時光》，在向太積極牽線下才有機會重新認識彼此。向佐曾說，郭碧婷的溫柔讓他的脾氣變得更好，也全力支持她在豪宅中收養流浪動物，兩人關係逐漸穩定。
