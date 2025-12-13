向佐淚崩泣訴「娛樂圈很恐怖」 親媽向太說話了：在哭他自己笨

娛樂中心／綜合報導

41歲向佐鏡頭前哭訴「娛樂圈的人很恐怖」，反遭24歲藏族青年開導。（圖／翻攝尋真之地微博）

向佐是香港影視大亨向華強跟陳嵐之子，近年因參與真人秀節目，與台灣女星郭碧婷相識、結婚生子，可謂事業家庭兩得意，不料日前向佐在節目中突然淚崩泣訴：「演藝圈很恐怖」，一番話引起大家討論，對此，親媽向太也回應表示：「在哭他自己笨」。

向佐先前在鏡頭前淚崩，坦言自小在娛樂圈長大，感受到人心複雜的一面，直呼：「他們很恐怖」，一邊訴說還一邊拭淚，展現出心中的壓力，一度被網友解讀成想要「退圈」，不過他於9日發文否認，表示暫時沒有這個想法，笑說「大房子還沒蓋好呢」。

如今，向佐母親陳嵐也特別拍片回應，提到看見向佐淚崩「我也不奇怪」，表示兒子是在哭自己笨，認為他個性單純容易受騙，不過當向太被問及是否因為過度保護，才讓向佐直到41歲，才感覺到人性複雜，對此，向太沒有否認，僅表示沒錢都會保護了，「更何況是有錢」。

向太表示看見兒子哭不意外。（圖／翻攝自微博）

