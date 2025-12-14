向佐淚崩訴「娛樂圈很恐怖」 向太揭不心疼反揭1真相

娛樂中心／王靖慈報導

影壇大亨向華強之妻向太（陳嵐）育有2子，其中大兒子向佐最近在節目中談到成長經歷時，崩潰大哭並直呼「娛樂圈很恐怖」，隨後他流淚的片段引起網友們熱議。近日向太也親自出面回應此事，並坦白直接的點明了兒子情緒失控背後的原因。





向佐在節目中哭著嘆娛樂圈的複雜。（圖／翻攝自「向佐JackyHeung」微博）

向佐在微博發文，表示自己沒有想退出演藝圈。（圖／翻攝自「向佐JackyHeung」微博）

向佐日前在《尋真之地》節目中向網紅丁真吐露心聲，他稱自己從小就在演藝圈環境中長大，在複雜的人他都見過，因此自己討厭複雜，甚至激動落淚嘆：「我覺得他們很恐怖，不想變得複雜。」片段一出，也讓不少觀眾對他的內心世界感到意外。向佐9日還在微博發文表示：「人變得複雜並不是一件好事，守護心裡那個『不想長大的小孩』才是最重要的。」但也強調為了家人、粉絲的幸福，他會繼續堅持並利用專業來奮鬥，表示自己「還有大房子還沒蓋好」，因此目前不會考慮退出演藝圈。

向太在影片中談及向佐節目哭的事。（圖／翻攝自「向太陳嵐」抖音）

隨後，向太也在昨（13）日針對向佐在節目中的表現給出回應，她認為向佐在節目中落淚自己一點也不覺得不奇怪，並表示向佐的難過與自責，主要來自於他對自己過於單純、輕易相信別人的性格感到懊悔，因此也直白的說：「他（向佐）其實是在哭他自己笨」，還詳細的透露向佐從小就比較單純，外面不靠譜的人哄騙他，他就會信以為真，接著表示：「自己有防範心，你就不會覺得那麼複雜了。所有被騙的過程，來教會你成熟」，認為這是「只有自己撞牆才知道」的人生道理。

