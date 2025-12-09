向佐淚訴「娛樂圈的人很恐怖」丁真1句話點醒他：扛不住就別混

星二代向佐。(圖／新華社)

41歲星二代向佐，爸爸是「龍五」向華強、媽媽「向太」陳嵐在香港演藝圈影響力很大，他從小就在娛樂圈長大，父母甚至為他量身打造電影《封神傳奇》出道。外界看他像含著金湯匙出生，近日，他在紀錄片《尋真之地》中談到自己的成長，情緒激動落淚，直言娛樂圈很複雜，讓他壓力很大。與他同節目的丁真出身牧區，背景完全不同，兩人的對比也成為討論焦點。

向佐在節目中感性表示：「因為我從小在一個非常複雜的環境長大，對，我從小在娛樂圈長大，所以在複雜的人我都見過，所以我就覺得我不想變得複雜，我覺得他們很恐怖，人很恐怖的，真的，這很難做到啊，人變複雜不是一個好事情」。

節目中，24歲的丁真安慰向佐：「你遇到複雜事情時要扛得住，如果扛不住，那你別混這個圈子了。」這段對話形成鮮明對比：向佐看盡娛樂圈算計還會害怕，丁真卻能坦然面對現實。這段互動曝光後，網友熱議，有人笑說「誰在安慰誰啊？反了吧！」也有人替向佐說話，「他這個背景，說恐怖確實挺嚇人」、「只有親身經歷過的人才懂娛樂圈有多複雜」。

面對外界猜測是否想退圈，向佐8日在微博回應否認，笑說「大房子還沒蓋好呢」。他表示和丁真聊了很多心裡話，「人變得複雜不是好事，守護心裡那個『不想長大的小孩』才最重要。」網友分析，丁真這五年承受流言與壓力，把爆紅帶來的資源回饋家鄉，內心堅強、目標清楚，「實在人講了句實在話」。

