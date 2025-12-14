向佐痛哭人性複雜！向太直言：在哭他自己笨 認了「有錢」肯定對兒保護

向太（左）坦言對兒子向佐有所保護。翻攝微博

香港影視大亨向華強之子向佐娶了台灣女星郭碧婷，日前在節目上痛哭，覺得娛樂圈的人都很恐怖，媽媽向太（陳嵐）在直播上提到此事，直言：「他哭我也不奇怪。」、「他其實在哭他自己笨。」

向佐在節目上哭訴，自己從小在演藝圈長大，「再複雜的人我都見過，所以我就在想，我不想變複雜」。還透露因家庭背景，自己從小就經常被霸凌，直言：「人很恐怖的。」

向太則說：「他其實是有感而發啦，不光是娛樂圈吧，很多不是娛樂圈的人都忽悠他。」向佐也說自己個性就像小男孩，向太嘆，向佐被忽悠會相信，「他其實在哭他自己笨，外面的人真的不靠譜」。

郭碧婷返台出席活動。劉耀勻攝

對人性經驗無法傳授！向太嘆兒子聽不進去

被問是否媽媽太厲害，把兒子保護太好，才讓向佐到40歲才突然發現人性複雜？向太坦言：「誰會不保護小孩的？沒錢的都會保護，不要說有錢的了。」並表示自己只是告訴孩子一些原則，她自己則從小就把人性看得很明白，但是她對孩子說這些話，兒子們也聽不進去，感嘆只能自己去「撞牆」，「不經一事，不長一智」。

郭碧婷上週在台出席活動，透露向佐那陣子也在台，不過全家包括公婆都是到處飛，因此她也沒有一定要定居香港，大多時間都在台灣照顧罹患癌症的爸爸。不過對於向佐在節目上痛哭的畫面播出，郭碧婷卻說不知情。



