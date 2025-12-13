向佐節目淚崩嘆「娛樂圈很恐怖」向太直言：他哭自己笨

向華強（左起）、向太、郭碧婷、向佐合影。（圖／中時資料照）

41歲星二代向佐近日在紀錄片《尋真之地》中情緒潰堤落淚，坦言自己從小在娛樂圈長大，看過太多人性的複雜與算計，讓他感到壓力沉重。節目播出後引發外界熱議，對此，母親向太（陳嵐）也親自拍片回應兒子在鏡頭前的真情流露，直言：「他哭他自己笨。」

針對向佐在節目中痛哭一事，向太表示其實一點也不意外，並再次強調，兒子的眼淚並非單純因為娛樂圈，而是來自對人性的體悟。她透露，向佐從小交友單純，學生時期的同學至今仍是十幾、二十年的好友，經常相約打球、聚會，因此對「真正的友情」一直抱持很單純的想像。也正因如此，長大後更容易相信外面的人，向太直言：「他其實是在哭他自己笨，外面的人真的不靠譜。」

廣告 廣告

被問到是否因為過去把孩子保護得太好，才讓向佐到了40歲才真正意識到人性的複雜，向太也毫不避諱回應。她直言，沒有哪個父母不想保護孩子，「沒錢的都會保護了，更何況有錢的。」談到自己對人性的看法，向太坦言，她很小的時候就已經看清人性，「你說人可以很複雜，就真的很複雜；你說他很簡單，也可以很簡單。可以覺得一個人很簡單，但要把一個人想得很複雜，其實也很容易。」

向太進一步表示，自己一直努力讓內心保持簡單，認為「一個人最可貴的是童貞」。她也以向佐為例，笑說兒子原本不太愛拍照，但只要有人誇他一句「很帥」，立刻就願意配合，這份單純讓她既心疼又珍惜。不過她也不諱言，單純並不代表毫無防備，「簡單歸簡單，還是要防範，自己多一個心眼、有防範心，就不會覺得世界那麼複雜，新認識的人要跟你談事情，一定要有防範。」她也強調，所有被欺騙的經歷，都是人成熟的必經之路，「不經一事，不長一智，這句話真的很對。」

至於為何沒有早點提醒兒子這些現實，向太則語重心長表示，「沒得告的，這種事情只有自己撞牆才會知道。」她直言，很多道理不是說了就能懂，講給他聽，他也未必聽得進去，甚至會回說：「你不要管我，我有我的朋友，他們對我很好。」唯有親身經歷過，才會真正明白。向太也坦承，自己之所以早熟，是因為家庭帶來的苦所致；反觀向佐雖然「晚熟」，卻擁有她沒有的單純快樂，「他的童年，一直到踏入社會之前，都是單純的，這種單純的快樂是我沒有的。」她也直言，不論早熟或晚熟，最重要的就是「終究要熟了」。

更多中時新聞網報導

馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢

MLB》牛棚不給力 道奇重金簽下迪亞茲

經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵