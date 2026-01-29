向佐被目擊「抱巨大粉紅豬娃娃」逛街！賣力扛回家傻笑：買給我老婆的，她屬豬

向佐近日在上海一家精品店被網友偶遇，懷中抱著近一人高的粉紅豬娃娃。被問到為什麼購買時，他靦腆回應：「買給我老婆，她屬豬的。」對郭碧婷的疼愛表露無遺。

影片中，向佐穿著一身休閒服裝，頭髮向後梳起，並未刻意遮掩面孔，加上抱著一隻大型娃娃，很快就成為路人焦點。但他的態度落落大方，友善跟認出他的人談笑，還主動幫其他粉絲拆盲盒，親切互動都被拍下。

事實上，向佐過去就常被拍到寵妻畫面，例如替郭碧婷提包包、用推車推她去散步等。他也曾經為了見郭碧婷一面，在有限的時間內開車10小時往返，平時也常在公開場合表達對妻子的關心。

夫妻倆平時幾乎都分隔兩地，郭碧婷長期住在台北照顧罹癌父親，向佐則以香港為工作重心，但仍會透過視訊等方式維繫感情。這次向佐抱著豬娃娃現身，在網路上引起熱烈的討論，有網友吐槽這份禮物「抽象」，但也有人認為「疼老婆的心意比較重要」。

