向佐讀國中「擅自捐款10萬給學校」！ 回家要錢讓向太氣炸：不知道賺錢辛苦

向太陳嵐近日分享兒子向佐的童年趣事，引發網友熱烈討論。原來向佐就讀中學時，學校發起捐款興建游泳池，其他同學大多捐10元到100元，沒想到向佐直接在捐款單上寫了10萬，回家就跟媽媽要支票。

向太坦言當下非常震驚，當場好好教育了向佐一頓，但為了維護兒子的自尊心，最後還是開了支票，向佐也承諾以後不會再這麼衝動。不過，他還是直到結婚有了家庭、需要養家之後，才真正對錢比較有概念。

向太透露，她長期讓向佐自己管理零用錢和紅包錢，希望培養責任感，但向佐始終沒有體會到賺錢的辛苦。她認為理財觀不是教出來的，而是要自己吃過虧、碰壁過才學得會，而向佐到30多歲、結婚生了孩子後才慢慢懂得珍惜金錢。

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這件事也解釋了為什麼向家的財產安排如此特別。向華強早已宣布將數百億港幣的家產注入家族信託，由媳婦郭碧婷全權管理，跳過兒子向佐和向佑，兩人只能按月領取生活費。向太在各地購置的房產也全部登記在自己名下，為向佐、郭碧婷買的房子也只寫郭碧婷的名字，向佐只有居住權。

向太解釋，這麼做一方面是為了警惕向佐，如果對老婆孩子不好就什麼都沒有；另一方面也是認可郭碧婷很會守財的個性。對比向佐，弟弟向佑因為不務正業，早已被向家放棄，不再公開提及。

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