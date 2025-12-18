向佐首曬一家四口合照！兒女罕見入鏡萌翻 郭碧婷在旁「被P到臉變形」

向佐在爸爸向華強77歲生日這天，首度公開一家四口同框照。他一手抱著一個孩子，老婆郭碧婷依偎在旁，畫面中一家人神情放鬆，洋溢溫馨。

照片中，向佐穿著棕色格紋大衣，將其中一個孩子抱在懷裡，另一個孩子則靠在郭碧婷身旁，兩個孩子雖被遮住部分臉孔，但仍看得出五官與媽媽相似。郭碧婷輕靠在向佐身側，四人面對鏡頭露出自然笑容。

向佐在貼文中寫道：「趁我還可以同時抱他倆就多抱抱，Love Love，今天是我爸生日，愛你，把我們四個的幸福送給你，如果有照片再補給大家。」幾句話流露對這段親子時光的珍惜。

除了合照，他也分享了多段家庭日常，包括陪郭碧婷的爸爸逛街、帶女兒開小汽車玩具、在商場抓娃娃等，滿溢樸實幸福。相關內容曝光後，不少網友留言表達祝福，有人寫下「一家人好可愛」、「希望寶寶們健康成長」，也有人感慨難得看到一家合體。

有趣的是，照片中的修圖效果也引起討論。有網友注意到向佐臉部磨皮明顯，臉型在濾鏡之下變得比平時尖瘦，而郭碧婷甚至被P到五官變型，引來不少留言調侃「只顧著修自己，卻忘了老婆」。

