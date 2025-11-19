向佐9歲出國「目睹弟弟遭外國小孩吐痰」！氣憤出手痛揍 向太爆：把人家手打斷

向太陳嵐近日在直播中提起一段往事，透露2個兒子小時候曾前往美國參加夏令營，當時小兒子向佑遭到外國小孩種族歧視，不僅被言語攻擊，甚至被吐痰。當時9歲的大兒子向佐因難忍弟弟受辱，情緒失控衝上去痛揍歧視的孩子，還打斷了對方的手臂！

事件引發正反意見。有人認為遭遇歧視確實不該默默承受，堅定保護自己是正確的選擇；但也有人不認同以暴制暴，尤其在小孩之間，可能造成更大的法律問題。

事實上，向太過去就曾公開表示對美國沒有好感，也多次批評美國治安及歧視問題，更直言不希望家中晚輩赴美求學。

兩兄弟後來的人生發展也受到關注。向佐成年後投入演藝與文化相關工作，並賣命學習武術，憑自己的努力走演員路，希望擺脫「星二代」框架；相較之下，向佑則因成長過程備受溺愛，以至於學無所成，多次因鬥毆與威脅司機等暴力事件捲入司法程序，連向太都曾無奈自省「慈母多敗兒」。

