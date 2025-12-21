向余家昶獻上最高敬意！蔣萬安宣布「在北捷設立紀念碑」：協助進忠烈祠

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。首起案發於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場異狀後，主動上前制止嫌犯，不幸遭刺身亡。台北市長蔣萬安今（21）日表示，市府除了給予600萬元撫卹金，也將頒發褒揚狀，並在捷運台北車站設置紀念碑。同時也會協助向中央申請入祀忠烈祠，以表彰其見義勇為的精神。

台北市長蔣萬安今（21）日表示，會在捷運台北車站設置紀念碑。（圖／蔣萬安臉書）

警方調查指出，嫌犯張文當時在地下空間投擲煙霧彈，現場瞬間濃煙瀰漫；余家昶英勇挺身而出阻止嫌犯，卻遭對方持刀攻擊，刀刃貫穿心臟而傷重不治，成為本案首名罹難者。

蔣萬安今天上午召開「1219應變會議」後表示，第一時間在北車挺身而出的余家昶，以及在北車星巴克即刻拉下鐵門、保護顧客的店員，市府都將給予褒揚；也會協助向中央申請褒揚令，希望余家昶能入忠烈祠。後續也會在捷運站的適合地點設置紀念牌，為余家昶見義勇為的行為表達最高感佩。

此外，蔣萬安指出，有關傷亡者補償機制及相關保險理賠撫卹，除了北捷會提供500萬元保險理賠外，市府也將依《台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例》再給予600萬元撫卹金，並持續協助其他傷亡者的保險理賠與犯罪被害補償事宜。

