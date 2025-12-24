向余家昶致最高敬意 台北捷運將設置暫時性悼念牆

記者李鴻典／台北報導

有些安排，值得被好好理解。台北捷運說，為表達社會大眾對1219事件中余家昶先生見義勇為、在關鍵時刻挺身而出的行動最高敬意，台北捷運將於25日，在台北車站B1層通往M7出口的通道，設置一處暫時性的悼念牆，作為大家寄託哀思與感念的空間。

民眾前往事發現場哀悼，北捷將設悼念牆。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

台北捷運表示，在悼念牆正式設置前，配合相關工程期程與通道動線調整，23日晚先行調整現行獻花空間，並於原有牆面增設臨時留言板，同時在悠揚而莊重的聖樂陪伴下完成現場配置。

台北捷運說，所有設計與空間調整，皆已事前向家屬完整說明，家屬亦表達理解與感謝；北捷指出，暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余家昶先生說的話。

捷運公司提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

北捷強調，對於余家昶先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

