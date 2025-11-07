向作曲家馬水龍致敬 衛武營特展+紀念音樂會

衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館「臺灣作曲家系列」，今年以紀念音樂會和特展向逝世10週年的作曲家馬水龍致敬。（圖：溫蘭魁攝）

衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館「臺灣作曲家系列」，今年聚焦的是逝世10週年的作曲家馬水龍，11月7日到12月7日在衛武營藝術迴廊有紀念特展，12月7日還有紀念音樂會，向這名當代音樂家致敬。（溫蘭魁報導）

馬水龍一生創作了數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲以及合唱曲等多種不同形式，富含濃厚的臺灣鄉土情懷，他也是臺灣第一位在美國紐約林肯藝術中心，以整場形式發表個人作品的臺灣作曲家，代表作品包括《孔雀東南飛》、《梆笛協奏曲》和《關渡狂想曲》等等，其中，《梆笛協奏曲》對許多資深的中廣聽眾來說更是相當熟悉。

《孕育於山海之間》紀念音樂會策展人顏綠芬教授說，這些精彩的曲目，12月7日都會在衛武營音樂廳的紀念音樂會中演出：「《梆笛協奏曲》當時在80、90年代的時候，是中國廣播公司每個整點的時候的台呼音樂、報時音樂，所以，我們這個年紀的或是稍微年輕一點的，其實都很熟悉它一開頭的音樂，喔，原來是這一首，喔，原來這首是馬水龍老師的《梆笛協奏曲》。」

除了音樂會，11月7日到12月7日在衛武營藝術迴廊還有「看見音樂聽見畫」特展，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂以及他對臺灣音樂文化的貢獻。