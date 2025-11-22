向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高
《財政收支劃分法》修正案引發中央、地方爭論，行政院日前推出政院版提案，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，若依政院版本計算，新北市統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多，呼籲立法院能重新審慎看待院版。
卓榮泰今天出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮受訪時指出，行政院提出的財政收支劃分法，目的是希望中央能協助各縣市均衡發展,讓地方擁有更充裕的自主財源。他強調，若依院版計算，新北市在人口與土地面積權重調整後，統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多的。
針對財劃法修正方向，卓榮泰表示，除了六都外，非六都也要同步發展，才能實現總統所強調的均衡台灣。他希望立法院能重新審慎看待院版，以提升中央與地方的夥伴關係。
卓榮泰也提到，近年中央在新北投入大量建設，不論是高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療系統或文化觀光設施，中央與新北市府密切合作。他指出，目前新北正在進行的各項建設合計約8800億元，其中中央補助超過4600億元，中央地方攜手，才能把大型基礎建設完整推動。
延伸閱讀
輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工
蔣萬安出席路跑喊「從從容容」！王世堅盼更努力投入市政
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中
其他人也在看
金馬62 卓榮泰：政府作後盾讓台灣故事被世界看見
（中央社記者楊堯茹台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中央社 ・ 1 天前
台61線新北段高架化 動工
記者蔡琇惠∕新北報導 台六一線西濱公路平交路口立體化工程新北段二十二日舉行動工典禮，…中華日報 ・ 1 天前
台南柳營牛奶節登場 鮮乳、牛奶饅頭、優格吸引排隊品嘗
「乳鄉」台南柳營區的八翁酪農區聞名全台，是國產優質鮮乳的重要供應基地。為推廣國產鮮乳、柳營鮮乳品牌與觀光特色，柳營區公所今天（22日）在德元埤荷蘭村舉辦2025柳營牛奶節，打造一場融合農業、觀光與親子同樂的乳香盛宴，提供鮮乳、牛奶饅頭、優格試吃，吸引民眾排隊品嘗，稱讚柳營乳品好吃好喝。自由時報 ・ 1 天前
耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。中央社 ・ 1 天前
行政院長卓榮泰參加台61線路口動土祈福典禮 (圖)
行政院長卓榮泰22日赴新北林口參加「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮。中央社 ・ 1 天前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 1 天前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和 […]觀傳媒 ・ 1 天前
馬克宏肯定台經驗 外交部：願共同打假消息
[NOWnews今日新聞]法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，外交部今（22）日表示，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
暢銷作家黃山料曬政府紅包 靠讀者借書賺來
[NOWnews今日新聞]知名暢銷作家黃山料近日社群中上分享，自己戶頭多了一筆錢，並非政府普發一萬，還以為是詐騙，沒想到經過銀行查證後是文化部送的「小紅包」，因為在圖書館被借閱多次，因此給予獎勵金1....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台61線23路口立體化工程 動土
台61線西濱快速道路新北市至苗栗縣有23處平交路口具衝突風險，交通部公路局計畫採高架立體化改善，22日舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰、新北市副市長朱惕之親自出席，工程預計民國118年底完工，車輛通行時間減省約15分鐘、肇事件數每年約減少38％。卓榮泰致詞表示，未來可串聯北台灣重大交通建設，建構完整交通廊道。中時新聞網 ・ 1 天前
西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」
台61線西濱公路高架化議題持續延燒，外界長期把西濱稱為「窮人的高速公路」，面對中央推動新北至苗栗段23處平交路口立體...聯合新聞網 ・ 1 天前
薑母鴨只賣冬天能賺錢嗎？業者親揭秘辛：看店家良心
生活中心／楊佩怡報導隨著冬季來臨，氣逐漸由涼轉冷，日夜溫差也逐漸擴大，不少台人會與朋友互揪吃薑母鴨、羊肉爐、火鍋等鍋物來進補，讓身體快速回暖。就有網友在Threads上好奇詢問，薑母鴨店只賣冬天，賺的到錢嗎？貼文曝光後，釣出薑母鴨店業者現身揭行業秘辛。民視 ・ 1 天前
「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
海軍「114年國防知性之旅」今（22）日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、自由時報 ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 5 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 22 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 8 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前