向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高

《財政收支劃分法》修正案引發中央、地方爭論，行政院日前推出政院版提案，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，若依政院版本計算，新北市統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多，呼籲立法院能重新審慎看待院版。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

卓榮泰今天出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮受訪時指出，行政院提出的財政收支劃分法，目的是希望中央能協助各縣市均衡發展,讓地方擁有更充裕的自主財源。他強調，若依院版計算，新北市在人口與土地面積權重調整後，統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多的。

新北市長侯友宜。（圖／新北市府）

針對財劃法修正方向，卓榮泰表示，除了六都外，非六都也要同步發展，才能實現總統所強調的均衡台灣。他希望立法院能重新審慎看待院版，以提升中央與地方的夥伴關係。

卓榮泰也提到，近年中央在新北投入大量建設，不論是高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療系統或文化觀光設施，中央與新北市府密切合作。他指出，目前新北正在進行的各項建設合計約8800億元，其中中央補助超過4600億元，中央地方攜手，才能把大型基礎建設完整推動。

