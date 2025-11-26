向侵略妥協只會換得戰禍...賴清德行動打造國防戰力：中國併吞台灣最具威脅劇本不是武力「而是放棄」

總統賴清德投書外媒宣布提升國防投資，他今（26）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布兩項具體因應策略。他並直言，中國併吞台灣劇本最具威脅的不是武力「而是放棄」，但歷史證明向侵略妥協，只會換得無止境的戰禍和奴役，「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！」如今國安團隊、行政部門展開行動打造戰力，大家要一起動起來。

賴清德致詞時表示，今天稍早他召集了國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報。北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，政府研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略，包含「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴清德強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

賴清德舉例，然而歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！」賴清德表示，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但他們深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下，守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，大家只能團結，也必須團結一致，才能守護國家，守護作為台灣人民的自由。

賴清德最後說，現在國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衞機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石，「為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！」

