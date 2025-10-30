向前輩致敬傳承精神 基隆榮服處歡慶榮民節

《圖說》基隆榮服處長方正(左)頒發第47屆榮民楷模郭宗綸表揚狀及獎品。〈基隆榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成基隆報導】基隆市榮民服務處昨〈29〉日舉辦國軍退役官兵輔導委員會71週年慶暨第47屆榮民節，廣邀基隆地區退伍軍人社團代表、轄內榮民眷及地方仕紳共同歡慶，榮服處長方正強調，選擇在今天辦理榮民節活動具有多重意義，今日能享有的安定生活，正是無數前輩昔日用青春、血汗與生命換來的成果，每一次活動的舉辦，不僅是向榮民前輩致敬，更是希望以實際行動傳承他們的精神。

方正首先向大家報告今年度榮服處各項工作成果，他表示，今天是重陽節，選擇在今天辦理榮民節活動具有多重意義；民國68年10月31日，國家將先總統蔣公誕辰紀念日訂為「榮民節」，這是屬於我們榮民的大日子，榮民，不僅是一個身分或稱謂，更象徵著一種永不褪色的精神，那份犧牲奉獻、刻苦耐勞、堅毅不拔的信念，我們今日能享有的安定生活，正是無數前輩昔日用青春、血汗與生命換來的成果。

《圖說》方正頒發第47屆榮民楷模藍正信表揚狀及獎品。〈基隆榮服處提供〉

他指出，這些平凡卻偉大的英雄，為國家負重前行，為後輩開創了「前人未敢想的明天」。我們深信，遺忘英雄才是真正的恥辱，死亡並非終點，唯有被遺忘，才是真正的消逝。因此，我們每一次活動的舉辦，不僅是向榮民前輩致敬，更是希望以實際行動傳承他們的精神。

方正期盼每一位榮民前輩都能踴躍參與、共襄盛舉，也鼓勵大家如有任何需求或問題，都能隨時與榮服處服務人員聯繫，成為前輩們最堅實的後盾；榮服處會持續完善各類服務照顧工作，期盼給予榮民眷前輩們更多元的服務。

慶祝活動前，榮服處播放了榮民榮眷基金會精心拍攝的微電影「微光•希望」，大會表揚了榮服處四位榮民楷模郭宗綸、張協盛、藍正信、吳金輝；以及首次頒獎表揚二類退除役官兵楷模陳育誠，另外還表揚了進用退除役官兵優良廠商元圓健業有限公司附設基隆市私立元圓居家長照機構，由該機構夏嘉寶主任受獎；以及年度績優職員工陳臻、楊佩翎、張志強等三人。

《圖說》方正致贈紀念品予參與榮民節大會榮民，由劉經緯理事長(右)代表受贈。〈基隆榮服處提供〉

會中特別邀請中華民國僑務促進委員蘇淑蓉，為大家帶來「AI浪潮下的軍官與紳士」專題演講，蘇女士本身也是榮眷，長期關懷榮民眷，她已故的父親是海軍退役上校蘇金藩，此次母親黃南萍、遠從美國返臺的女兒蘇淑薇及乾女兒簡淑芬女士一同與會。

方正表示，蘇淑蓉及其家人長期積極參與並襄贊榮服處認養遺孤活動，引領孩子們獨立思考與展現自我，她亦參加了今年初榮服處的寒冬送暖及相見歡活動，且熱心捐贈遺孤認養金，此次大會後，還特別捐贈多功能照護翻身毯20床，給基隆轄區內長期臥床的榮民前輩。

《圖說》基隆榮服處第47屆榮民節慶祝大會合影。〈基隆榮服處提供〉

蘇淑蓉的演講，以生動的話語介紹其父親故榮民蘇金藩上校生平，講述了榮民家庭父母對子女的教育、及其子女在人生及人格發展道路上健全正向的成長過程，現在延伸到第三代，而榮民父親在服役時，在子女的心中，早就是軍官與紳士的形象，受到子女的尊敬，且潛移默化的建立了正向思考的人生態度且發展健全，一代傳一代。

另外，她講述了AI人工智慧工具之運用，她表示，AI讓生活更方便、未來的工作也都離不開AI，但AI雖是最佳幫手，也要注意人才是主人，在演講中，帶著與會前輩一同使用AI App運用程式的實際操作、互動熱絡，與會前輩會後紛紛表示獲益良多。