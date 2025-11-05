向勞斯萊斯下戰書！平價龍頭豐田為何賣起千萬級超豪車？中國電動車進逼，日系車廠突圍背後盤算
今年「日本移動展」上，從在地的豐田、日產、本田到中國比亞迪，都大秀肌肉。
面對中國電動車崛起的壓力，日系車廠有何突圍之道？
巨大螢幕上塵煙湧動，捲起的紅色布幔飛揚，一輛鮮紅色雙門轎跑自沙漠中直面而來，彷彿要衝出螢幕。就在此時，工作人員快速掀開黑布，霎時紅豔的主角現身，只見豐田（TOYOTA）汽車集團會長豐田章男邊拍手邊走上舞台中央，他雙臂一展，宣布全新品牌「Century」誕生。
這個被豐田章男賦予「開創下一個百年」定位的新品牌，也是豐田集團劍指豪車金字塔頂端的入場券。
「New player（新玩家）來了！」一名豐田章男身邊的主管，向《今周刊》解讀，10月29日豐田章男為了這個新品牌，首度現身「日本移動展」（前身為東京車展）並發表演講的背後，不僅是豐田集團補上最後一片市場拼圖，也象徵豐田家族圓夢的里程碑。
豐田向高端品牌下戰書
神祕禮賓車扛下個百年使命
Century原本是豐田旗下一款旗艦車系，如今將正式獨立，成為集團繼TOYOTA、Lexus、Daihatsu（大發）、GR之後的第五大乘用車主力品牌，被交付「品牌矩陣高端化」重任，向勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、奧斯頓馬丁（Aston Martin）等高端車品牌下戰書，這些車款動輒要價上千萬新台幣，正好是豐田集團一直想向上衝的世界。
豐田早在1967年便推出Century，是僅供日本皇室與政商界使用的頂級禮賓車，以稀有性著稱。時隔超過半世紀，才在2023年推出SUV（運動型多功能車）車型，並於隔年從中國市場開始試水溫，車主必須經過嚴格的資格審查，以符合該車款尊貴定位，「你搬出1千萬元也難買得到，是極度神祕的存在。」豐田銷售人員形容，目前1年僅販售百餘輛。
站在台上，豐田章男以感性口吻回憶，Century研發之初，爭議聲四起，父親豐田章一郎與豐田首席工程師中村健也，堅持打造出難以抄襲的超豪華車型，當時豐田造車經驗不過30年，外界紛紛質疑，「初出茅廬的車廠居然想要打造豪華車型，簡直癡人說夢！」
然而，父親毫無退縮之意，除了提升製造技術，對車身的研發更是絞盡腦汁，希望傳達「日本味」，不僅壓低的車身弧型造形流線感十足，並在內裝處處強調「日本工藝之美」。最外顯的，像是鳳凰徽飾採江戶雕金手法，在金屬表面製造出如書畫的紋樣，座椅採用京都高級西陣織布料等，終於在四年後催生第一代Century。
一甲子後的今日，豐田章男打算將Century獨立的想法，同樣在內部掀起激辯。「在討論的過程中，最大的癥結點，便是也以豪華車著稱的Lexus要怎麼辦？」豐田內部人士透露。
但豐田章男未曾動搖，他認為，在世界舞台引領風騷的日本車，必須展現獨特的日本製車技術再度攀越山峰，「如果父親和中村健也還在世的話，我想他們會立即動起來。」豐田章男定調，Century將肩負開啟豐田下一個百年的使命。
「金字塔頂端確實是豐田目前最欠缺，也是最容易顯現效益的一塊。」不具名日系車廠高層分析，作為全世界最大的汽車製造商，豐田每年在全球銷量高達上千萬輛，今年卻感受到中國電動車的威脅，若想要突圍，除了穩固平價車款市場，更要補上「超豪華車」缺口，解決現階段Lexus「價格要上不上、要下不下」，一輛至多5百萬元，難與歐系超豪華車競爭的尷尬處境。
而且，藉由切入超高端品牌市場，也能對集團旗下其他品牌價格起到拉抬效果，就如同，目前只要車款加上GR的性能，可以讓原本不到百萬元的Yaris售價翻倍；同理，如果Century奢華尊貴的形象，能被建立在GR或其他車款上，就有機會讓車價再往上拉。
不過，上述日系車廠高層認為，Century要在亞洲高端市場站穩腳跟或許不難，但想要在歐美市場占有一席之地，恐怕沒那麼容易，還有很長一段路要走。
▲比亞迪全球首發、為日本市場量身打造的純電K-car亮相，惟售價待明年才會公布。（圖／比亞迪提供）
比亞迪直搗日本心臟
砸千億人民幣量身造輕型車
除了豐田章男親自現身車展掀起熱議，侵門踏戶進入日本的比亞迪（BYD）動向，也是一大焦點。
今年中國電動車龍頭比亞迪展現深耕日本市場的企圖心，引發最多討論的，首推直搗日本車市心臟車款、瞄準日本婦女與家庭客層的K-EV BYD RACCO。
二度參展的比亞迪首推的K-EV BYD RACCO，屬於日本獨有的輕型車K-Car，目前預計明年量產。所謂K-Car，規定排氣量必須在660CC以下，車長、車寬與車高皆有限制；這類小巧靈活的車款深受日本婦女與家庭客層喜愛，年銷量達130萬輛，占日本每年新車市場的三分之一，市場規模高達180億美元。
由於K-Car車款為日本市場獨有，幾乎沒有外國車廠為日本市場量身打造，這是日本史上首次有海外車廠挑戰，自然備受市場關注。
據了解，比亞迪決定攻日，進行市調時，便嗅到K-Car龐大商機。歷經兩年研發、投入上千億人民幣，終於推出深入「虎穴」的產品，未來可觀察比亞迪定價策略，是否能對既有市場形成威脅。
比亞迪電動車出海，在歐洲大有斬獲，不過，跨足日本市場3年，銷售表現並不突出，今年以來，在日本賣出的電動車單月最高僅逾7百輛。此次挑戰本田（Honda）、日產（Nissan）、鈴木（Suzuki）等日系大廠長久以來盤據的市場，顯現因應在地市場的調整力。
「我們是日本首輛純電超高K-Car！」比亞迪亞太產品中心產品行銷經理楊嘉樂表示，除了動力因應時代趨勢，該輛車設計重點在於「截長補短」——車高達180公分，是日本市場最高的K-Car，方便孩童與長者上下車；採用側滑門設計，即使車位狹小也能輕鬆開啟，展現貼近日本家庭使用習慣的巧思。
此外，比亞迪還計畫在日本推出首款插電式混合動力車海獅06DM-i，並於2027年之前完成7至8款純電與混動車型布局，積極反攻油電市場。
日本兩大車廠的展區也很吸睛。其中日產大改款與合作車同步回歸，展現逆風突圍的韌性。
▲本田社長三部敏宏親自出席日本移動展，並發表全新電動車款。（攝影／曹稅華）
▲日產主題展館採用漫畫風格，並展示各市場人氣車款。（攝影／曹稅華）
日產突圍拚全球化
大改款、合作車同步回歸
過去一年遭逢逆風的日產，在本次展會一口氣推出多款重磅車型——包括旗艦MPV Elgrand大改款、性能SUV Patrol、純電小改款Ariya及Leaf大改款等，大有重振聲威的氣勢。
不僅如此，展區同時發表由東風日產打造的N7，以及在英國生產的Micra。「看得出來日產想要展現全球化的野心。」小七車觀點創辦人曾彥豪觀察，日產端出每個主力市場的車款進行展示，且左、右駕都顧及到，很有一種「日產回來了」的氣勢。
戰場從汽車飛向天空
Lexus空中飛車 本田造火箭
除了各車廠競相推出車款，移動載具也是本屆車展具有未來性的一大亮點。Lexus與本田也不約而同跨足「飛行移動載具」領域，打破地上移動的限制，展示「空中戰力」。
其中，Lexus端出與美國飛天計程車服務商Joby合作開發的空中移動系統；本田則搬出一架「永續火箭」實驗機，該機體日前已在北海道大樹町成功完成離著陸測試。曾彥豪指出，日本主力車廠已將格局從「汽車」擴展到「綜合移動載具」，從陸地到海洋、再到天空，面對中國電動車崛起，顯示不甘示弱的決心。
儘管如此，面對電動車崛起勢力的威脅，日本品牌的腳步仍顯謹慎。
本田社長三部敏宏雖然強調，「本田正努力迎接電動車時代的到來。」且在展場發表全新電動車款SUV原型車Honda 0 α，預計2027年量產，惟要如何打贏中國電動車，還沒給出答案；豐田此次甚至沒有在電動車技術上加以著墨。
「豐田還在等固態電池的突破。」一名車界人士直言，今年四月，比亞迪在上海車展發布「兆瓦閃充」技術，號稱充電5分鐘，即可補充4百公里續航里程，實現「油電同速」；反觀日系車廠，尚無可匹敵的技術，布局上還是較為保守，「畢竟誰想要馬上投入一個勝算很低的賽局？」
不過，該人士也表示，日系車廠不會完全放棄電動車，只是要爭取更多時間做準備。以豐田來說，現在正處於Hybrid（油電混合車）收割期，旗下車款穩坐油電車銷售冠軍，推新的純電車款？「不急，時機還沒到」。
更多今周刊文章
普發一萬登記「0、1」身分證分流開跑！銀行帳號輸錯可修改？登記失敗顯示怎辦？10個QA必看
普發一萬銀行加碼，八大行庫「這家」嗨給6萬刷卡金！合庫、華南銀、土銀…抽iPhone17、mo幣優惠
薇閣、康橋、復興...11所私校學費一次看！每年100萬值得嗎？專家教你如何籌出孩子教育費、還能兼存退休金
其他人也在看
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 20 分鐘前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 2 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 4 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 2 小時前