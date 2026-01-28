向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，民進黨發言人韓瑩怒批，國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡；而在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。





民進黨今日下午召開第21屆第16次中執會，由韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞，並於會後短暫接受媒體聯訪。記者提問，國共智庫論壇即將舉行，國民黨已十度阻擋國防特別條例，是不是等同於拿到入場券？

對此，韓瑩回應，我想從這次國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令他們非常質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是來向北京交代？

韓瑩不諱言，近來中國內部局勢很動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，也請他們務必注意要自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。

她並表示，民進黨嚴正呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民；國民黨應該懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。







