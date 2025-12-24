向北捷隨機攻擊案受害者致哀 賴清德喊話強化維安作為：增加後勤支援量能

民進黨今（24）日召開中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述，黨主席賴清德表示，針對1219北市隨機襲擊事件，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動，他呼籲在野黨務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。



賴清德指出，上周五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國，在此要再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常，同時也要向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。



賴清德說，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。他先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。



賴清德進一步指出，昨天「全社會防衛韌性委員會第六次會議」達成三點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。



賴清德強調，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動。對此，他要再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。



最後，賴清德也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。



