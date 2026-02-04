向北韓買畫作賣到台灣 二審判中國男子緩刑

（中央社記者劉世怡台北4日電）中國男子殷長亮涉引進制裁法人北韓萬壽臺創作社畫作販售，一審依資恐防制法判刑1年。二審今天改判10月徒刑，緩刑5年，須付公庫35萬元、義務勞務60小時，接受20小時法治教育。

二審台灣高等法院認定，殷長亮犯資恐防制法間接提供財物罪2罪，應執行有期徒刑10月，併科罰金新台幣35萬元；緩刑5年，須向公庫支付新台幣35萬元，提供60小時義務勞務，接受20小時法治教育。原審諭知沒收50幅畫作撤銷。可上訴。

全案緣於，聯合國安全理事會於民國95年間做出1718號決議，對北韓進行相關經濟及商業制裁，北韓的「萬壽臺創作社」於106年8月5日遭安理會決議列為受制裁法人。法務部也公告制裁決議及制裁名單，告知民眾不得直接或間接對「萬壽臺創作社」提供財物或財產上利益。

台北地檢署起訴指出，殷姓男子透過在中國合作的北韓畫作批發業者，向「萬壽臺創作社」所屬畫家訂製畫作，或直接向中國合作業者進口「萬壽臺創作社」所屬畫家畫作，銷售台灣民眾牟利。

殷男在113年5月起，另提供台灣客戶向「萬壽臺創作社」訂製畫作的管道，在台灣客戶指定畫作內容以及畫家後，由殷男透過中國合作業者與萬壽臺創作社畫家進行接洽，做後續的訂購行為。

一審台北地方法院認定殷男觸犯資恐防制法，間接對「北韓萬壽臺創作社」提供財物，2罪各判6月徒刑，合併執行1年徒刑，併科罰金新台幣120萬元，得易科罰金，徒刑如易科罰金，以2000元折算1天。

經上訴，二審台灣高等法院審理期間，殷男認罪辯稱是買空賣空賺價差，真的不知道「北韓萬壽臺創作社」早被聯合國安全理事會決議列為受制裁法人；而且被沒收的多幅畫作，小部分是他的，大部分是中國廠商寄賣的，請求輕判，並宣告緩刑。（編輯：蕭博文）1140204