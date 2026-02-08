向卓榮泰「咬耳朵」 鍾東錦：爭取天花湖水庫4月定案

鍾東錦透露爭議已久的天花湖水庫，可望在四月定案。（圖：縣府提供）

為解決半導體用水問題，苗栗縣擬興建天花湖水庫，由於地方溝通相當順暢，縣長鍾東錦透露，行政院長卓榮泰日前視察衛福部苗栗醫院時，趁機向卓院長咬耳朵，天花湖水庫興建可望在今年4月定案，助攻大矽谷計畫，及大型企業進駐投資苗栗。

苗栗縣長鍾東錦參加鍾姓宗親會會員大會時表示，爭議多年的頭屋鄉天花湖水庫興建案，強調從政就是要開大門、走大路，堅持做對的事情。天花湖水庫案，起初因前縣長、前中央民意代表，持反對意見效應，許多鄉親自然跟著反對，但鍾東錦認為水庫功能就像銀行，可治水防洪並調節水量，由於半導體和AI產業都是吃電吃水的怪獸，加上大矽谷計畫對充沛水電的需求，興建天花湖水庫絕對有其必要性。

鍾東錦指出，經過逐步與中央、立委溝通，接續在說明會中向民眾說明，協助排除民眾對權益受損的疑慮，同時藉卓榮泰院長日前視察苗栗醫院時「咬耳朵」，全案已獲經濟部通過，並送行政院審核中，可望在4月間定案。從溝通到現在，水庫當地的頭屋鳴鳳村，這屆縣長選舉以8成選票回報，近期有美光科技公司，及科林研發公司等大型企業，看中苗栗具備充沛水電而決定進駐，投資上百億元資金。

縣府指出，水利署長林元鵬去年12月間曾拜會縣長鍾東錦，天花湖水庫屬中大型水庫，總經費400億元，徵收500多公頃用地，拆遷100多戶，核定後8至10年完工，可以蓄水4800萬立方公尺，每天供水量26萬立方公尺，約苗栗縣一天供應量的六至七成。（彭清仁報導）