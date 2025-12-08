向受害者父母當面致歉獲原諒 賴瑞隆：保持溝通打造友善校園環境

民進黨立委賴瑞隆就 8 歲兒子涉校園霸凌一事，親向受害者家長致歉並獲諒解。（圖／周志龍攝）

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子遭指控在校園追打、恐嚇同學，爭議持續延燒。賴瑞隆昨（7）日成功與受害學童家長見面，當面鞠躬、握手致歉並獲得諒解。他強調，身為父親有責任深入了解孩子的狀況，未來將持續與家長及校方保持良好溝通，讓孩子們能在更安全、友善的環境中學習。

霸凌爭議爆發後，賴瑞隆兩度舉行記者會向社會說明，並向受害女童及其家長公開道歉。昨日雙方順利見面，他也正式當面致歉，盼能化解誤會、修補傷害。

受害學童家長表示，已看到賴瑞隆下午記者會的說明內容，對其後續的處理方式與彌補態度感受到誠意。他們強調，初衷只是希望「制止傷害並得到道歉」，至於法律程序部分將解除，但其他校內流程仍會交由學校依規定完成。

賴瑞隆指出，感謝受害者母親願意面對面溝通，讓雙方有機會釐清想法。他表示，這次對談讓他更理解孩子的互動狀況與家長期待，也讓他明確知道下一步該努力的方向。他承諾會與校方及家長保持良好溝通，共同營造成長環境。

他坦言，這段時間讓他與家人都有許多反思與學習，也會更精進面對問題的態度。對於外界過度放大的指控與揣測，賴瑞隆呼籲應告一段落，盼給孩子必要的空間，讓他們能專注在學習與正常生活，不再承受額外壓力。

