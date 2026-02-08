向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮

記者莊淇鈞、王已徹／台北報導

台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長曾世源。（圖／記者王乙徹攝影）

稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。

據了解，曾世源今天從台中北上，中午身穿顯眼的灰橘色外套，接連先前往台北市大安區捷運大安森林公園站廁所內以攜帶乾稻草縱火後，再搭捷運到台北車站轉線，搭道善導寺站再度以相同手法在男廁縱火。

曾世源疑似因長期表達意見未獲台中市府重視，所以在現場留下陳情書後縱火洩憤。之前曾世源曾接受媒體訪問表示，土地歷經徵收再被重劃「就像一隻牛被剝兩層皮」，重劃會還讓住戶不斷陷入走法院的恐慌，過年期間「只能跟他拚了」。

不良行為，請勿模仿！

