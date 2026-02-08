向台中市府陳情無果！72歲曾世源衝北捷男廁縱火 頂大學歷背景曝光

記者莊淇鈞、林盈君／台北報導

8日下午，台北捷運大安森林公園站、善導寺站，其男廁中遭人縱火，所幸皆未造成傷亡，警方追查後，循線逮捕72歲的老翁曾世源。據了解，曾世源為「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長，他因屢次在台中陳情未果，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。曾世源擁有台大外文系高學歷，還曾留學日本，也是國內知名的圍棋書籍翻譯作者，未料竟在北市捷運站內廁所縱火。目前曾世源已被警方帶回，詳細犯案動機還在持續釐清。

現年72歲的曾世源，擁有台大外文系高學歷，還曾留學日本。（圖／記者王乙徹攝影）

據了解，現年72歲的曾世源，是台中神岡區社口「大夫第自辦都市重劃案」自救會會長，不滿因都更，讓居民變成「被建商剝削的肥羊」，其疑似因多年來四處陳情碰壁，一怒之下，他於今天上午從台中北上，先前往台北市大安區捷運大安森林公園站廁所內，以攜帶的乾稻草縱火後，再搭捷運到台北車站轉線，前往善導寺站，再以相同手法在男廁縱火。

而曾世源曾接受媒體訪問，他曾表示，土地歷經徵收再被重劃「就像一隻牛被剝兩層皮」，重劃會還讓住戶不斷陷入走法院的恐慌，過年期間「只能跟他拚了」。

台北捷運大安森林公園站、善導寺站，其男廁中遭人縱火。（圖／翻攝畫面）

