向台積電了解在美侵權案 龔明鑫：溝通後更有信心

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針對台積電在美國遭指控涉及專利侵權案，經濟部長龔明鑫今天(12日)指出，經濟部對於台廠遵守專利一事非常有信心，且在與台積電做過溝通後，「我們更有信心」。

美媒《Axios》報導指出，台積電在美國遭到授權專利公司指控侵害其專利權，其中還有部分專利是指控方自台廠聯電收購取得。報導並提及，此案已在由美國國際貿易委員會(ITC)審理，若認定侵權，最重可禁止相關晶片進口美國，且還有美國多位參眾議員致函ITC要求不能因台積電的產業關鍵地位而給予特殊待遇。

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經濟部長龔明鑫12日受訪表示，同仁已經有與台積電聯絡，雖然台積電提到此案因在訴訟當中，不便就個案發言。不過，在與台積電聯繫後，經濟部對台廠遵守專利權一事是更有信心。他說：『(原音)不過我可以講就是說，昨天我們就是說對於台灣的企業，經濟部是非常有信心的，對於在遵守專利這個事情。溝通完以後呢，我可以講說，我們更有信心了，這樣子。』

經濟部先前回應，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點都依法合規經營，而此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。

經濟部並提及，將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場的穩定營運與供應鏈韌性。(編輯：鍾錦隆)