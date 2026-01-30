政治中心／林靜、鍾能銘 花蓮報導

距離農曆過年不到一個月，總統賴清德今（30號）到花蓮海軍、陸軍花防部及花蓮空軍基地視導，勗勉部隊並致贈加菜金。賴總統致詞時不忘感謝去年光復救災時，投入第一線救援官兵，更強調花防部在漢光、中國軍演時優質表現，更喊話在野放下歧見、為子弟兵爭取更多預算。

總統賴清德到花蓮空軍基地、農曆春節前勗勉空軍、頒發加菜金，也來視導佈署在花蓮的"天弓三型防空飛彈"。

空軍792旅官兵：「在總統左方，即為天弓三型機動垂直發射架。」

從天弓三型機動垂直發射架，到相列雷達車，還親自踏入戰術中心聽官兵報告。為強化台灣東部空防、反制中共軍機艦繞台，中科院自主研發的天弓三型防空飛彈，負責防空攔截戰機及巡弋飛彈，其中天弓三型就是賴總統提出的"台灣之盾"系統中，負責"中低空層"防禦任務的裝備。

向在野喊話！ 總統：放下歧見 為子弟兵爭取更多預算 （圖／民視新聞）總統到海軍海鋒七中隊勗勉，視導主戰車堡，聽取射控指管車和飛彈發射車諸元功能介紹。

總統賴清德：「政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，也希望朝野政黨能夠在國防，國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵，為守護主權爭取更多預算，投注更多資源。」

再到花防部視導，也向藍白喊話放下歧見，為官兵爭取，更多經費。政府要做國軍最大後盾。而去年無論漢光還是中國軍演，花防部都在第一線。

總統賴清德：「在漢光演習立即備戰操演，基地任務以及光復救災等，各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現，與勤訓的成果，我要給予最大肯定，（去年）中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分了解，國軍官士兵的堅實戰力。」

向在野喊話！ 總統：放下歧見 為子弟兵爭取更多預算 （圖／民視新聞）去年馬太鞍溪堰塞湖溢流、花防部投入光復救災不遺餘力，總統觀賞回顧救災影片滿滿感觸，當場聽官兵分享心得，現場還有國軍配戴鏟子超人臂章象徵救災重建歷程。

總統走進國軍第一線，感謝堅守崗位官兵，守護國人安全。

