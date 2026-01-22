向在野黨下戰帖 卓榮泰為何只硬了2.5小時？

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

中央政府總預算在立法院持續卡關，行政院長卓榮泰周三拋出要和和立法院公開辯論，但在藍、白兩黨表達願意「應戰」之後，行政院態度隨即急轉彎，行政院發言人聲稱，國會是最大、最好的公開平台，希望在野黨儘速將總預算付委，卓榮泰非常期待能在國會殿堂辯論。

行政院長卓榮泰周三拋出要和和立法院公開辯論，但在藍、白兩黨表達願意「應戰」之後，行政院態度隨即急轉彎。（圖／卓榮泰臉書）

卓榮泰的戰帖只維持了短短兩個半小時，成了在野黨的笑柄。之所以會出現這樣的轉變，應該是政院評估認為，卓榮泰若真的辯論未必討得到便宜，所以只能把院長「演過頭」的話，默默的吞回去。

今年總預算至今無法付委，創下有史以來拖延最久的紀錄，若依照立法院往年審查總預算需要的時間，即便現在立刻付委，5、6月也未必能審查得完。賴政府此時拿這個問題大做文章，目的就是要累積年底大選的相罵本，而非真的要解決施政的困境。

問題是，立法院在民眾心目中的形象固然不佳，卓內閣的形象和公信力也好不哪裡去。雖然行政院和立法院之間有「資訊落差」，在野黨對於施政的細節和數字的掌握必然遠不如行政部門，但若真的要辯論，卓榮泰也討不到太大的便宜。

撇開憲政層次和立法院審查細節等民眾較難理解的問題不談，行政院今年編列的總預算並沒有特別亮眼之處。政院之前拋出會受到影響的施政，多半是T-Pass補助之類的小恩小惠，不僅沒有特別重要的議題，就連類似「前瞻計畫」那樣的包裝都沒有，很難讓人覺得必須和政院站在一起。

日前台美關稅談判結果出爐，卓榮泰盛讚談判團隊「擊出漂亮的全壘打」，親赴機場迎接負責談判的行政院副院長鄭麗君等一行人。（圖／卓榮泰臉書）

日前台美關稅談判結果出爐，卓榮泰盛讚談判團隊「擊出漂亮的全壘打」，並且親赴機場迎接負責談判的行政院副院長鄭麗君等一行人，試圖營造談判成果豐碩的印象。結果這兩天歐洲與川普的格陵蘭之爭，川普吞下之前所有的話，表明不對力挺格陵蘭的歐洲8國加稅，台灣民眾才看到真正的「全壘打」應該長什麼樣子。

台美關稅談判，個別產業界關心的是對自身的影響，而多數民眾關心的則是台灣的競爭力、護國神山的未來、台積電是否會變成美積電…，行政院大力宣傳談判成果，或許解決了部分產業關心的問題，卻沒有解答多數民眾的疑惑。

面對美國商務部長盧特尼克所說的「要把台灣四成半導體先進產能移到美國」，民眾不知道應該要相信賴政府還是相信美國，也不知道台灣的經濟和競爭力究竟會受到多大的影響，更無從判斷究竟是該站民進黨還是在野黨。

更讓人質疑的是，在行政院去年中編列總預算之時，並沒有盧特尼克這番話，也沒有所謂的「2500億美元＋2500億美元」這些事。如今台灣面臨的問題和挑戰，都已經和去年中截然不同，若照政院編列的總預算通過，真的足以面對新的情勢嗎？賴政府割讓4成半導體產業之後，又準備了多少預算來扶植新的護國神山、維持台灣的競爭力？

如果卓榮泰真的要和在野黨辯論，這一切都是無法迴避的問題，但行政院所有的論述，都沒有站在台灣競爭力和產業發展的高度，也沒有能力描繪台灣未來發展的願景，無法解決人民的憂慮，讓民眾願意相信政府、跟隨政府。

立法院平時總質詢相對冗長、枯燥，官員也很容易「實問虛答」、閃躲問題，但若真的搞成電視辯論的型態，觀看的民眾就會多得多，官員任何閃躲和迴避，也都會被民眾看在眼裡。也難怪卓榮泰只硬了兩個半小時，就乖乖的把話吞了回去，改稱「國會是最好的平台」。卓榮泰只想訴諸深綠的同溫層，催出年底選舉的基本盤，若真的引起中間選民的關注，那才是得不償失。

