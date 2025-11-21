向城市守護者致敬 南市表揚績優公廁與清潔隊員





臺南市政府環保局21日舉辦「114年臺南市績優公廁頒獎暨績優清潔隊員表揚」活動，今年共有17個績優公廁管理單位與35名績優清潔隊員獲獎。市長黃偉哲感謝清潔隊員長年為市容維護付出的努力，並向所有獲獎者致上肯定與鼓勵。

黃偉哲表示，市府近年積極爭取逾3億元中央補助，公廁翻新改建數量為全國之冠。環保局今年針對轄內4,931座公廁辦理鑑評，獲獎單位的用心可見，許多公廁的整潔與外觀甚至可媲美百貨公司與五星級飯店。黃市長並感謝清潔隊員在防疫、災後復原及市容維護上的付出，向每位辛苦的清潔人員致上敬意。

今年共有35名績優清潔隊員受到表揚，其中6人榮獲全國模範清潔人員，包括楠西區江明得班長、後壁區林展誼、南化區黃宏傑、安定區柯春月、東區陳素雲及楊輝崑。

年初地震造成楠西多處房屋毀損，楠西區江明得班長指揮隊員投入災後復原與清理，表現深獲同仁與長官肯定。平時他也積極參與志工服務，主動協助江家古厝周邊公共環境整理，並擔任楠西區義消。今年9月更利用休假日化身「鏟子超人」，隻身前往花蓮投入災後救援，以行動展現助人的力量。

環保局長許仁澤感謝清潔隊員們任勞任怨地維護市容，並在風災後第一時間投入救災，肯定他們是默默奉獻的無名英雄，為市民守護潔淨的生活環境。

