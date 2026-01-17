向城市英雄致敬 黃敏惠表揚績優消防與義消人員

嘉義市政府消防局昨天舉辦「115年度消防節慶祝活動」／嘉義市府提供





1月19日是屬於消防人員重要及具特殊意義的日子，為表揚114年度績優消防、義消及民間救難團體人員，嘉義市政府消防局昨(16)日舉辦「115年度消防節慶祝活動」，市長黃敏惠出席向辛勞付出的消防同仁、義消夥伴及救護人員表達最誠摯的感謝，肯定大家以專業與使命感，長年守護市民生命財產安全，為嘉義市打造穩固的安全防線，並表揚績優消防與義消人員。

黃敏惠表示，城市要邁向永續，「安全」永遠是最重要的基石。嘉義市政府消防局近年以「智慧科技」與「韌性治理」雙軸並進，不僅榮獲國家永續發展獎肯定，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關，這份榮耀屬於每一位堅守崗位的消防夥伴。

廣告 廣告

黃敏惠同時也感謝所有義消夥伴在工作與家庭之外，仍願意投入公共事務、服務社會，展現無私奉獻的精神，特別於活動中表揚績優消防與義消人員。嘉義市義勇消防總隊於全國體技能交流活動中，在火災搶救、繩索救援、車禍救援與救護技術等項目表現亮眼，為嘉義市爭光。

嘉義市長黃敏惠感謝嘉邑行善團／嘉義市府提供

嘉義市長黃敏惠感謝蕭友信先生捐贈8台救護車／嘉義市府提供

嘉邑行善團捐贈專業特種搜救服一批，確保搜救人員能安全、高效地完成搜救工作。滕東荣先生於114年7月31日在家中發生OHCA，由後湖分隊及第一分隊聯手將滕先生從鬼門關搶救回來，其賢伉儷曾瓊寬女士分別捐贈自動給氧機2組，充實消防局救護裝備。蕭友信先生自101年來捐贈嘉義市消防局共8台救護車，為消防局擴充救護量能，提昇緊急救護服務品質。賴嬿伝小姐於11月下旬在家中發生腹痛(懷孕38周+4)，由湖內分隊蔡明憲、曾威靜及林俊成於現場急產接生，由湖內分隊林俊成接受致謝。

消防局長郭立昌表示，為因應現代化消防及新型態災害的需要，市府近年持續投入經費升級消防設備與車輛，汰換老舊消防車輛、導入救災機器人、無人機、紅外線熱顯像設備及高樓雲梯車等，並完善消防廳舍與訓練場地，全面強化第一線同仁的安全與救災效能。今(115)年更投入3,650萬購置50公尺雲梯車，以提升高樓救災能力，確保市民宜居與同仁救災安全。市府也從制度與人力面著手，逐步擴充消防人力、改善勤務與休息制度，讓消防人員在高壓工作中，仍能兼顧身心健康，打造一支「有溫度的戰鬥團隊」。

消防局表示，嘉義市近年在各項施政評比中屢獲肯定，關鍵就在於「安全」讓市民有感。無論是第一時間的救災現場，或平日的防火、防災與救護宣導，消防與義消弟兄姊妹以行動建立起市民最信賴的防線。未來市府將持續以「科技領航、安全為本、永續驅動」為方向，攜手消防團隊與市民，共同打造更安全、更具韌性的幸福嘉義市。



更多新聞推薦

● 中共無人機進入東沙島領空 國防部：嚴重破壞區域和平穩定